Žibėnas džiaugėsi pergale prieš vokiečius, bet nerimavo dėl artėjančių „lango“ iššūkių

Lietuvos vicečempionai pasiekė revanšą prieš Heidelbergo „MLP Academics“ (1/3), namie vokiečius nušluodamas 116:90.
Po rungtynių „Ryto“ vyriausiasis treneris Giedrius Žibėnas džiaugėsi padalintomis minutėmis ir gyrė visus auklėtinius, bet nerimavo dėl artėjančio Pasaulio taurės „lango“, į kurį išleis visą būrį žaidėjų.
„Žinoma, labai laukėmė šių rungtynių visas tris savaites. Džiaugiamės pergale. Atsinešėme gerą energiją, surengėme net 99 atakas, tad tempas buvo geras. Deja, buvo daug neišprovokuotų klaidų, tokio tempo rungtynėse jų neišvengsi. Apskritai – dominavome kovoje dėl kamuolių ir galėjome pasidalinti minutes.
Darbas grupės kovose dar nėra baigtas – laukia dvejos rungtynės ir abi įvyks išvykoje“, – teigė strategas.
– Po ilgosios pertraukos sumažėjo klaidų skaičius – kažką pakeitėte žaidime?
– Tiesiog turime taisykles. Persivarant kamuolį į kitą aikštelės pusę klaidų buvo labai daug, turbūt norėjome dėl to pralaimėjimo Vokietijoje nulaužti juos per pimas dešimt ar dvylika minučių. Taip nevyksta. Buvome nekantrūs ir padarėme vaikiškų klaidų. Vėliau nusiraminome, buvome šiek tiek geresni ir šiek tiek stipresni su kamuoliu. Nieko tikrai nepakeitėme. Turime paprasčiausias taisykles, gynėjai turi būti geresni persivarant kamuolį. Daug vaikiškų klaidų, kurių buvo galima išvengti. Tokio tempo rungtynėse klaidų bus.
– Galite palyginti Jerricką Hardingą kaip taškų rinkėją Andrew Goudelocko ir Marcuso Fosterio kontekste?
– Visi yra išskirtiniai. Goudelockas apskritai yra legenda, Marcusas čia padarė save legenda, palinkėsime to ir Hardingui per šitą sezoną – įeiti į optimalią savo formą ir toliau nešti tokius rezultatus. Vienerios rungtynės, kitos prasidės nuo 0:0, o jam bus daugiau dėmesio ir gynybos pančių, bet tam turime kitus vienuolika žaidėjų, kuriuos turime pajungti.
– Kiek tokios triuškinančios pergalės prideda komandai psichologiškai?
– Kiekvienos pergalės reikia psichologiškai, o taškų skirtumą akcentuojame ne pirmus metus – žaidėjai tai supranta. Norėjome tai padaryti, jei pastebėjote – rengėme ir paskutinę ataką bei norėjome pridėti tuos du ar tris taškus. Psichologiškai, aišku, visada smagiau laimėti, ypač prie tokių gerbėjų.
– Po rungtynių atrodėte pyktelėjęs ant varžovų trenerio?
– Nieko nebuvo, negaliu aš sakyti. Čia yra, pavadinkime taip – priėmėme tą praeitą mačą labai asmeniškai. Pagal mus, nebuvo paprasčiausio „fair play“ iš varžovų pirmajame mače.
– Matote galimybių Simoną Lukošių perstumti į gynėjų liniją?
– Simas gali žaisti su kamuoliu. Tą įrodė priešsezoninėse rungtynėse. Aišku, oficialios rungtynės, kur būtina laimėti, yra kitokio svorio atsakomybės ir rezultatų prasme. Aišku, vienas gynėjas buvo iškritęs, Jordano ar Jerricko nebuvo, tuomet jis ir žaidė „antru“, šalia „trečiu“ žaidusio Radzevičiaus, tad galimybių jis gavo. Kiekvieno žaidėjo lygis yra persikvalifikuoti per pozicijas šiuolaikiniame krepšinyje ir Simas tai gali.
– Ką jis turėtų pagerinti, kad gautų daugiau minučių?
– Visko po truputį. Žinote, kiek daugiau jūs įsivaizduojate jį žaidžiantį pirmą sezoną, keičiant Radzevičių. Šiandien sužaidė 16 su puse minutės. Pasisodiname čia Radzevičių ir pakalbame. Viskas tvarkoje, jis mums padeda ir padės. Kažkas gauna traumą, jis pasislenka per pozicijas, gal bus rungtynių, kuriose pastumsime į „ketvirtąją“ poziciją. Viskas su juo gerai – gynyboje padaro geras pražangas, ir metimų norime surasti jam daugiau. Nenorime būti tik „pikenrolinė“ komanda, o jis ir yra įvairesnis, gali žaisti be kamuolio. Bandysime jau daug kartų minėtą balansą rasti kiekvienam žaidėjui. Minutes stengiamės dalinti, bet labai vertiname patirtį, čia jam reikia pridėti, o to bagažo taip lengvai neužkabinsime. Jis statosi sau karjerą, tai yra normalu.
– Kiek žaidėjų neturėsite per FIBA „langą“ ir kiek svarbios trys savaitės iki jo?
– Kiek girdėjau – penkių lietuvių, o Jerrickas atstovaus Lenkijai. Kay’us Bruhnke – klaustukas dėl Vokietijos. Jacobas nežais už Makedoniją, nes jie iškrito iš Pasaulio taurės atrankos. Mano skaičiavimais – septyni žaidėjai. Kaip tai išnaudoti? Svarbu, kaip iki tol ir kaip grįšime po to. Gerai, kad iki Čempionų lygos rungtynių dar turėsime LKL mačą, bet po „lango“ net tokių neturėsime, nes gaunasi laisvas savaitgalis, tad ten bus didesnė problema.
