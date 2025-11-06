 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

NATO reaguoja į didėjančią grėsmę: naujos sistemos stiprins rytinį flangą

2025-11-06 14:44 / šaltinis: ELTA
2025-11-06 14:44

Pasak NATO karinių pareigūnų, kuriuos citavo naujienų agentūra AP, naujoji kovos su dronais sistema yra platesnės NATO strategijos stiprinti gynybą rytiniame Aljanso flange dalis. Ji bus įdiegta Lenkijoje, Rumunijoje ir Danijoje, sakė jie. 

NATO reaguoja į didėjančią grėsmę: naujos sistemos stiprins rytinį flangą (nuotr. SCANPIX)

Pasak NATO karinių pareigūnų, kuriuos citavo naujienų agentūra AP, naujoji kovos su dronais sistema yra platesnės NATO strategijos stiprinti gynybą rytiniame Aljanso flange dalis. Ji bus įdiegta Lenkijoje, Rumunijoje ir Danijoje, sakė jie. 

0

Pasak pulkininko Marko McLellano, NATO sausumos pajėgų operacijų štabo vadovo padėjėjo, ši sistema leis labai tiksliai aptikti dronus. 

„Ji gali nusitaikyti į dronus ir juos numušti, be to, su itin mažomis išlaidomis (...) Tai daug pigiau nei pakelti į orą naikintuvus F-35 ir numušti juos raketomis“, – AP sakė pulkininkas.

NATO reaguoja į didėjančią grėsmę

Rusijos dronai jau ne kartą pažeidė Lenkijos oro erdvę. Rugsėjo 10 d. į Lenkijos oro erdvę įskrido apie 20 dronų, vėliau jie įsiveržė į Rumunijos oro erdvę ir kelis kartus pažeidė NATO narių sienas. Vėliau tą patį mėnesį neatpažinti dronai privertė laikinai uždaryti du Danijos oro uostus. 

REKLAMA

Reaguodama į didėjančią grėsmę, Lenkija spartina savo kovos su dronais sistemos kūrimą

„Lenkija planuoja per kelis mėnesius pradėti kurti nacionalinę kovos su dronais sistemą, nelaukdama Europos Sąjungos „dronų sienos“ iniciatyvos“, – antradienį „Bloomberg“ sakė Lenkijos gynybos viceministras Cezary Tomczykas. 

Turkijos gynybos bendrovės „Aselsan“ sukurta MEROPS (daugiaspektrinio išplėstinio nuotolio optinio taikiklio) sistema yra pažangi elektrooptinė sistema, skirta nepilotuojamiems orlaiviams (UAV) identifikuoti ir sekti. Jos pagrindinė funkcija – teikti tikslią taikinio informaciją antžeminiams ir oro daliniams, kad jie galėtų neutralizuoti dronų keliamas grėsmes. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

