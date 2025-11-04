 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Virš svarbios Rusijos gamyklos – sprogimai ir gaisras: Ukraina surengė masinę ataką

2025-11-04 20:00 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-04 20:00

Ukrainos bepiločiai orlaiviai surengė masinę ataką prieš vieną svarbiausių Rusijos naftos perdirbimo gamyklų „LUKOIL-Nižegorodnefteorgsintez“. Ši gamykla aprūpina degalais Maskvos regioną, o po sprogimų ir kilusio gaisro socialiniuose tinkluose pasirodė vaizdo įrašai, užfiksavę ryškų švytėjimą virš objekto.

Virš svarbios Rusijos gamyklos – sprogimai ir gaisras: Ukraina surengė ataką (nuotr. Telegram)
27

Apie tai pranešė naujienų agentūra UNIAN, remdamasi šaltiniais Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausiojoje žvalgybos valdyboje.

2

Apie tai pranešė naujienų agentūra UNIAN, remdamasi šaltiniais Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausiojoje žvalgybos valdyboje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Ukrainos dronai, valdomi Gynybos ministerijos, ginkluotųjų pajėgų ir specialiųjų operacijų pajėgų operatorių, surengė reidą prieš naftos perdirbimo gamyklą „LUKOIL-Nižegorodnefteorgsintez“ Kstovo mieste, Rusijoje“, – teigė šaltinis.

Pasak jo, naktį iš lapkričio 3-iosios į 4-ąją atakai buvo panaudota daugiau kaip 50 Ukrainoje pagamintų dronų, tarp jų – modeliai „Bober“ ir FP-1.

Virš Rusijos naftos perdirbimo gamyklos kilo gaisras

Šaltinio duomenimis, ataka buvo surengta remontuojant rektifikavimo koloną, atsakingą už pirminį naftos apdorojimą, kuri jau buvo pažeista ankstesnių smūgių metu.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis
(27 nuotr.)
(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis

Apie objekto sunaikinimą pranešė Rusijos socialiniuose tinkluose veikiančios viešos grupės. Liudininkai paskelbė vaizdo įrašus, kuriuose matyti ryškus švytėjimas virš naftos perdirbimo gamyklos, taip pat užfiksuoti sprogimai ir kilęs gaisras.

