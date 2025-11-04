Virš svarbios Rusijos gamyklos – sprogimai ir gaisras: Ukraina surengė masinę ataką

Apie tai pranešė naujienų agentūra UNIAN, remdamasi šaltiniais Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausiojoje žvalgybos valdyboje.
„Ukrainos dronai, valdomi Gynybos ministerijos, ginkluotųjų pajėgų ir specialiųjų operacijų pajėgų operatorių, surengė reidą prieš naftos perdirbimo gamyklą „LUKOIL-Nižegorodnefteorgsintez“ Kstovo mieste, Rusijoje“, – teigė šaltinis.
Pasak jo, naktį iš lapkričio 3-iosios į 4-ąją atakai buvo panaudota daugiau kaip 50 Ukrainoje pagamintų dronų, tarp jų – modeliai „Bober“ ir FP-1.
Virš Rusijos naftos perdirbimo gamyklos kilo gaisras
Šaltinio duomenimis, ataka buvo surengta remontuojant rektifikavimo koloną, atsakingą už pirminį naftos apdorojimą, kuri jau buvo pažeista ankstesnių smūgių metu.
Apie objekto sunaikinimą pranešė Rusijos socialiniuose tinkluose veikiančios viešos grupės. Liudininkai paskelbė vaizdo įrašus, kuriuose matyti ryškus švytėjimas virš naftos perdirbimo gamyklos, taip pat užfiksuoti sprogimai ir kilęs gaisras.
