  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Zelenskis kreipiasi į JAV ir ES: „Tai labai svarbu“

2025-11-04 18:03 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-04 18:03

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad sustabdyti Rusijos vadovą Vladimirą Putiną įmanoma tik bendromis Europos ir Jungtinių Valstijų pastangomis. Jo teigimu, Vakarai privalo išlaikyti stiprų politinį, ekonominį ir karinį spaudimą Maskvai, o Ukraina – gauti visapusišką paramą, įskaitant tolimojo nuotolio ginklus ir oro gynybos sistemas.

Volodymyras Zelenskis. Andrius Ufartas/ELTA
27

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad sustabdyti Rusijos vadovą Vladimirą Putiną įmanoma tik bendromis Europos ir Jungtinių Valstijų pastangomis. Jo teigimu, Vakarai privalo išlaikyti stiprų politinį, ekonominį ir karinį spaudimą Maskvai, o Ukraina – gauti visapusišką paramą, įskaitant tolimojo nuotolio ginklus ir oro gynybos sistemas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Apie tai Ukrainos prezidentas V. Zelenskis pareiškė, internetu kreipdamasis į Briuselyje vykstančio Europos plėtros viršūnių susitikimo dalyvius, praneša „Ukrinform“ korespondentas.

„Manau, kad šiandien mums vis dar reikalingos ir JAV, ir Europa. Tik tuomet turėsime galimybę sustabdyti Putiną“, – pabrėžė V. Zelenskis.

Pasak jo, Ukrainai būtina visapusiška Europos ir JAV parama, kad būtų galima užbaigti karą.

„Labai svarbu išspręsti Ukrainos paramos klausimą – tai apima mūsų vidaus gynybos pramonės plėtrą, gamybos pajėgumų stiprinimą ir oro gynybos sistemų finansavimą. Ukrainą reikia remti visose srityse“, – sakė prezidentas.

„Tai labai svarbu“

Kalbėdamas apie JAV, V. Zelenskis akcentavo, kad itin svarbu priimti teigiamą sprendimą dėl tolimojo nuotolio ginklų tiekimo.

„Tai labai svarbu. Net kaip atgrasymo priemonę turime ją turėti ir mokėti panaudoti. Mums reikalinga JAV bei prezidento Trumpo parama šiuo klausimu. Tai taptų lemiamu veiksniu, darant spaudimą Rusijai“, – teigė jis.

V. Zelenskis taip pat paragino partnerius griežtinti sankcijas agresorei Rusijai.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis
(27 nuotr.)
(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis

„Sankcijos – tai ypač svarbus klausimas. Noriu padėkoti Europai ir Europos Sąjungai už devynioliktąjį sankcijų paketą. Europa veikia nuosekliai, greitai, nuolat verčia Rusiją mažinti savo ekonominius pajėgumus, kuriuos ji priversta skirti šiam karui. Tai labai svarbu. Taip pat svarbios ir naujausios prezidento Trumpo sankcijos prieš Rusijos naftos bendroves. Tačiau tuo negalima apsiriboti. Reikia antrinių sankcijų, stipresnių priemonių prieš dujų sektorių ir Rusijos branduolinę energetiką“, – pabrėžė Ukrainos vadovas.

