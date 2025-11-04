Donaldas Trumpas ragina žydus nepalaikyti Zohrano Mamdani Niujorko mero rinkimuose

„Bet kuris žydas, balsuojantis už Zohraną Mamdani, įrodytą esant ir save skelbiantį žydų nekentėju, yra kvailas žmogus!!!“ – savo socialiniame tinkle „Truth Social“ parašė respublikonas prezidentas.
Tikimasi, kad 34 metų kairiųjų pažiūrų atstovas Z. Mamdani, savo kampaniją statantis ant pažadų padaryti Niujorką prieinamesnį, laimės antradienio rinkimus.
Z. Mamdani, kuris drąsiai save vadina socialistu ir savo kampanijoje pasisakė už paprastų niujorkiečių išlaidų mažinimą, naujausioje „AtlasIntel“ apklausoje pirmavo su 41 proc. palaikymo.
Nuo 34 metų vyro atsiliko buvęs valstijos gubernatorius Andrew Cuomo su 34 procentais.
Respublikonų kandidatas Curtisas Sliwa, piliečių patrulių grupės „Guardian Angels“ įkūrėjas, renka 24 proc. balsų, o tai galėtų pakreipti balsavimą, jei pakankamai jo rėmėjų pereitų į A. Cuomo stovyklą.
Balsavimo apylinkės atsidarė 6 val. ryto vietos (13 val. Lietuvos) laiku ir veiks iki 21 val. vietos (4 val. Lietuvos) laiku, o išankstinio balsavimo, kuris baigėsi sekmadienį, metu, rinkimų pareigūnų duomenimis, balsavo daugiau kaip 735 tūkst. žmonių – tai didžiausias kada nors buvęs skaičius.
2021 metais iš viso buvo atiduota 1,14 mln. balsų, per kuriuos buvo išrinktas dabartinis meras Ericas Adamsas (Erikas Adamsas). Jis pasitraukė iš kovos, nes jo perrinkimo kampanijai sunkiai sekėsi įgauti pagreitį dėl skandalų ir kaltinimų korupcija. Jis galiausiai parėmė 67 metų A. Cuomo.
Šiuose rinkimuose daugiausia dėmesio skiriama pragyvenimo išlaidoms, nusikalstamumui ir tam, kaip kiekvienas kandidatas tvarkysis su D. Trumpu, kuris grasino sustabdyti federalinių lėšų skyrimą miestui.
„Jei komunistų kandidatas Zohranas Mamdani laimės Niujorko mero rinkimus, vargu ar aš skirsiu federalines lėšas, išskyrus minimumą, kaip reikalaujama, savo mylimiems pirmiesiems namams“, – socialiniuose tinkluose anksčiau rašė D. Trumpas.
Pirmadienį Z. Mamdani atšovė prezidentui per agitacinį renginį Kvinse.
„Tai, apie ką sklandė gandai, ko buvo bijoma, tapo atvira ir neslepiama – MAGA judėjimas priglaudė Andrew Cuomo“, – sakė jis.
Sirakūzų universiteto politikos mokslų profesorius Grantas Reeheris (Grantas Riheris) sakė, kad Z. Mamdani pergalė reikštų „susirėmimą“ su D. Trumpu.
„Trumpas elgsis su Niujorku agresyviau, – sakė jis. – Įvyks tam tikras politinis susirėmimas.“
