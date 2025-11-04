 
Kalendorius
Lapkričio 4 d., antradienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpas grasina Niujorkui finansiniais padariniais, jei mero rinkimus laimės demokratas Mamdani

2025-11-04 06:46 / šaltinis: ELTA
2025-11-04 06:46

Likus dienai iki Niujorko mero rinkimų, JAV prezidentas Donaldas Trumpas pagrasino miestui finansiniais padariniais, jei balsavimą  laimės favoritu laikomas demokratas Zohranas Mamdani. 

JAV prezidentas Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)

Likus dienai iki Niujorko mero rinkimų, JAV prezidentas Donaldas Trumpas pagrasino miestui finansiniais padariniais, jei balsavimą  laimės favoritu laikomas demokratas Zohranas Mamdani. 

REKLAMA
0

„Jei komunistų kandidatas Zohranas Mamdani laimės Niujorko mero rinkimus, labai  mažai tikėtina, kad aš savo mylimam gimtajam miestui skirsiu daugiau nei įstatymų numatytos minimalios federalinių lėšų sumos“, – rašė respublikonas savo socialiniame tinkle „Truth Social“.  Vadovaujant 34 metų naujokui, anot prezidento, „šis kažkada toks nuostabus miestas neturi šansų pasiekti sėkmės ar net išlikti“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Antradienį Niujorko gyventojai renka naują merą. Apklausose Z. Mamdani aiškia persvara lenkia buvusį demokratų gubernatorių Andrew Cuomo, kuris dalyvauja rinkimuose kaip nepriklausomas kandidatas. Respublikonų atstovas Curtis Sliwa liberaliame Rytų pakrantės mieste neturi didelių šansų laimėti. Todėl net D. Trumpas rašė, kad kiekvienas balsas už C. Silwą yra „balsas už Mamdani“.

REKLAMA
REKLAMA

Vietoj to prezidentas ragino balsuoti už A. Cuomo. „Mėgstate asmeniškai Andrew Cuomo ar ne, iš tikrųjų neturite pasirinkimo. Turite balsuoti už jį ir tikėtis, kad jis atliks fantastišką darbą“, – rašė D. Trumpas.

REKLAMA

Z. Mamdani šiuo metu yra Niujorko valstijos parlamento narys ir priklauso kairiajam demokratų sparnui. Jis per rinkimų kampaniją, be kita ko, žadėjo nuomos kainų ribas bei nemokamus autobusus ir vaikų priežiūrą. Tai jis nori finansuoti įvesdamas didesnius mokesčius turtingiesiems ir įmonėms. 

Jei laimėtų rinkimus, Z. Mamdani būtų pirmasis daugiau kaip 8 mln. gyventojų turinčio miesto meras musulmonas ir vienas žinomiausių D. Trumpo priešininkų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų