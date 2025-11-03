Trumpas nurodė atnaujinti branduolinio ginklo bandymus: JAV paaiškino, kas laukia

Ch. Wrightas teigė, kad bandymai, kuriuos nurodė atlikti D. Trumpas, yra „sisteminių tyrimų“ pobūdžio.
„Tai nėra branduoliniai sprogimai. Tai – ką mes vadiname nekritiniais sprogimais“, – sakė jis.
Pasak Ch. Wrighto, bandymai susiję su visomis kitomis branduolinio ginklo dalimis: siekiama įsitikinti, kad jos veikia ir gali sukelti branduolinį sprogimą. Jis pabrėžė, kad bandymai bus atliekami su naujomis sistemomis, kad šis ginklas būtų geresnis už ankstesnį.
„Galime labai tiksliai modeliuoti, kas vyktų per branduolinį sprogimą“
Ch. Wrightas priminė, kad JAV atliko branduolinius bandymus 1960–1980 m. ir surinko išsamią informaciją bei matavimus apie sprogimus.
„Dėka mūsų mokslo ir skaičiavimo galios galime labai tiksliai modeliuoti, kas vyktų per branduolinį sprogimą“, – pridūrė ministras.
Kaip žinoma, D. Trumpas įpareigojo Pentagoną nedelsiant atnaujinti branduolinių ginklų bandymus. Tuo metu Vladimiras Putinas gyrė sparnuotosios raketos „Burevestnik“ su branduoline energija bandymus.
