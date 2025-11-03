 
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

„Istorinis proveržis“ santykiuose: Kinija sako, kad JAV pagaliau laiko ją lygiateise partnere

2025-11-03 18:00 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-03 18:00

Kinija paskelbė, kad Jungtinės Valstijos pagaliau ėmė laikyti ją lygiateise partnere. Po JAV prezidento Donaldo Trumpo ir Kinijos lyderio Xi Jinpingo susitikimo Pietų Korėjoje Pekinas kalba apie „istorinį proveržį“ dvišaliuose santykiuose. Pasak Kinijos vyriausybės patarėjo Davido Daokui Li, Vašingtonas pirmą kartą pripažino Kiniją visaverte partnere, o tai esą atvers kelią rimtesnėms deryboms dėl pasaulio saugumo klausimų, skelbia „Bloomberg“.

Trumpas sieks Kinijos pagalbos užbaigiant karą Ukrainoje: „Xi Jinpingo požiūris pasikeitė“ (nuotr. SCANPIX)

Kinija paskelbė, kad Jungtinės Valstijos pagaliau ėmė laikyti ją lygiateise partnere. Po JAV prezidento Donaldo Trumpo ir Kinijos lyderio Xi Jinpingo susitikimo Pietų Korėjoje Pekinas kalba apie „istorinį proveržį“ dvišaliuose santykiuose. Pasak Kinijos vyriausybės patarėjo Davido Daokui Li, Vašingtonas pirmą kartą pripažino Kiniją visaverte partnere, o tai esą atvers kelią rimtesnėms deryboms dėl pasaulio saugumo klausimų, skelbia „Bloomberg“.

2

„Iš visų dviejų lyderių susitikimų šis, ko gero, yra svarbiausias – tikrai istorinis. Fundamentaliai reikšmingiausias pažangos žingsnis abiem šalims yra JAV pripažinimas Kinijos lygiateise partnere diskusijoms“, – teigė Davidas Daokas Li.

Jis pažymėjo, kad prekybos, finansiniai ir technologiniai konfliktai tarp šalių yra „smulkmenos“, kurios esą bus išspręstos.

Partnerystė leis valstybėms vesti rimtas derybas

Jo teigimu, svarbiau tai, kad lygiateisė partnerystė leis valstybėms vesti „rimtesnes derybas“ – pavyzdžiui, saugumo klausimais, susijusiais su Ukraina, Taivanu, Pietų Kinijos jūra ir Artimaisiais Rytais.

Lapkričio 1 d. JAV prezidentas pareiškė, kad jo susitikimas su Kinijos vadovu spalio pabaigoje atneš „amžiną taiką“.

D. Trumpas taip pat teigė esąs patenkintas susitikimo su Xi Jinpingu rezultatais ir pabrėžė, kad šalims pavyko susitarti „beveik visais klausimais“.

Be kita ko, šalys susitarė užmegzti tiesioginį ryšį tarp savo ginkluotųjų pajėgų, siekdamos užkirsti kelią galimiems konfliktams.

