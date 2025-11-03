„Istorinis proveržis“ santykiuose: Kinija sako, kad JAV pagaliau laiko ją lygiateise partnere

„Iš visų dviejų lyderių susitikimų šis, ko gero, yra svarbiausias – tikrai istorinis. Fundamentaliai reikšmingiausias pažangos žingsnis abiem šalims yra JAV pripažinimas Kinijos lygiateise partnere diskusijoms“, – teigė Davidas Daokas Li.
Jis pažymėjo, kad prekybos, finansiniai ir technologiniai konfliktai tarp šalių yra „smulkmenos“, kurios esą bus išspręstos.
Partnerystė leis valstybėms vesti rimtas derybas
Jo teigimu, svarbiau tai, kad lygiateisė partnerystė leis valstybėms vesti „rimtesnes derybas“ – pavyzdžiui, saugumo klausimais, susijusiais su Ukraina, Taivanu, Pietų Kinijos jūra ir Artimaisiais Rytais.
Lapkričio 1 d. JAV prezidentas pareiškė, kad jo susitikimas su Kinijos vadovu spalio pabaigoje atneš „amžiną taiką“.
D. Trumpas taip pat teigė esąs patenkintas susitikimo su Xi Jinpingu rezultatais ir pabrėžė, kad šalims pavyko susitarti „beveik visais klausimais“.
Be kita ko, šalys susitarė užmegzti tiesioginį ryšį tarp savo ginkluotųjų pajėgų, siekdamos užkirsti kelią galimiems konfliktams.
