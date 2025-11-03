Pentagono vadovas pirmą kartą per 8 metus apsilankė Pietų ir Šiaurės Korėjų pasienyje

Pietų Korėjos gynybos ministras Ahnas Gyu-backas lydėjo savo JAV kolegą į Panmundžomą, vienintelę vietą, kur abiejų Korėjų kariai stovi akis į akį.
Ahnas Gyu-backas ir P. Hegsethas „dar kartą patvirtino tvirtą jungtinę gynybos poziciją ir glaudų Pietų Korėjos ir JAV bendradarbiavimą“, sakoma Pietų Korėjos gynybos ministerijos pareiškime.
P. Hegsetho vizitas įvyko po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas per savo kelionę po Aziją praėjusią savaitę ne kartą išsakė užuominų apie galimą susitikimą Šiaurės Korėjos lyderiu Kim Jong Unu, į kurias Pchenjanas neatsakė.
Vėliausią kartą D. Trumpas su Šiaurės Korėjos lyderiu susitiko per savo pirmąją kadenciją Baltuosiuose rūmuose, 2019-ųjų birželį nuvykęs į Panmundžomą.
Jis tapo pirmuoju pareigas einančiu JAV prezidentu, įkėlusiu koją į Šiaurės Korėją, kai trumpam kirto sieną, o po to grįžo dvišaliam susitikimui su Kim Jong Unu.
Prieš tą D. Trumpo vizitą tuometinis jo gynybos vadovas Jamesas Mattisas 2017-ųjų spalį buvo nuvykęs į abi Korėjas skiriančią demilitarizuotąją zoną.
