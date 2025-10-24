Pentagonas: Vašingtonas siunčia lėktuvnešį kovai su narkotikų kontrabanda Lotynų Amerikoje

Vašingtonas karinę kampaniją prieš įtariamus narkotikų kontrabandos laivus pradėjo rugsėjo pradžioje, ir per virtinę antskrydžių sunaikino mažiausiai 10 laivų.
Tačiau JAV karinių pajėgų telkimas regione, įskaitant radiolokatoriais nesusekamus karo lėktuvus ir karinio jūrų laivyno laivus, sukėlė didelę įtampą su Venesuela baiminantis, kad galutinis operacijos tikslas gali būti nuversti prezidentą Nicolas Maduro, o lėktuvnešio dislokavimas neabejotinai dar labiau padidins šį susirūpinimą.
„USS Gerald R. Ford“ lėktuvnešio smogiamosios grupės dislokavimas yra „prezidento direktyvos dėl tarptautinių nusikalstamų organizacijų likvidavimo ir kovos su narkoterorizmu ginant tėvynę įgyvendinimas“, socialiniame tinkle „X“ sakė Pentagono atstovas Seanas Parnella.
Brazilija savo ruožtu pareiškė, kad baiminasi, kad bet kokia JAV intervencija Venesueloje galėtų būti labai pakenkti visai Pietų Amerikai, ketvirtadienį naujienų agentūrai AFP sakė vyresnysis užsienio politikos patarėjas, tvyrant įaklavietei tarp Vašingtono ir Karakaso.
Karibuose dislokavus JAV karo laivus, „negalime taikstytis su išorės intervencija, nes tai sukels didžiulį pasipiktinimą“, teigė Brazilijos prezidento Luizo Inacio Lula da Silvos patarėjas užsienio politikos klausimais Celso Amorimas
„Tai galėtų suerzinti Pietų Ameriką ir paskatinti viso žemyno politikos radikalizavimą“, – pridūrė jis.
