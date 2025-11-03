 
  tv3.lt
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Dėl Putino ir Trumpo susitikimo – nauja idėja: siūlo, kur ir kada jie galėtų pasimatyti

2025-11-03 11:50
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA ir tv3.lt aut.
2025-11-03 11:50

Suomijos prezidentas Alexanderis Stubbas pasiūlė naują Donaldo Trumpo ir Vladimiro Putino susitikimo datą, skelbia „Yle“.

Suomijos prezidentas Alexanderis Stubbas pasiūlė naują Donaldo Trumpo ir Vladimiro Putino susitikimo datą, skelbia „Yle".

Sakydamas kalbą Helsinkyje jis pareiškė, kad toks susitikimas galėtų įvykti lapkričio pabaigoje.

A. Stubbas mano, kad susitikimas galėtų vykti Johanesburge, Pietų Afrikoje, vyksiančiame G20 viršūnių susitikime.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kremlius atsisako minties netrukus surengti Trumpo ir Putino susitikimą

Rusija prisijungė prie JAV ir viešai atsitraukė nuo minties surengti asmenines prezidentų D. Trumpo ir V. Putino derybas, skirtas aptarti karą prieš Ukrainą.

Šiuo metu „nėra būtinybės“ skubotai rengti susitikimą, sekmadienį pareiškė Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas, pranešė valstybinė naujienų agentūra TASS. Jis tvirtino, kad dabar reikia „labai kruopščiai dirbti prie susitarimo detalių“.

D. Trumpas po spalio 16 d. įvykusio pokalbio telefonu su V. Putinu nurodė, kad tikisi per dvi savaites Vengrijos sostinėje Budapešte surengti derybas dėl karo užbaigimo. Tačiau vėlesni Vašingtono ir Maskvos kontaktai, regis, įtikino JAV pareigūnus, kad Rusija nenori sušvelninti savo maksimalistinių reikalavimų dėl Ukrainos.

D. Trumpas po to neribotam laikui atidėjo aukščiausiojo lygio susitikimą, sakydamas, kad jis būtų „beprasmis“. Spalio 22 d. jis pirmą kartą įvedė griežtas sankcijas dviem Rusijos naftos bendrovėms.

D. Peskovas pakartojo Maskvos poziciją, kad Rusija atmeta JAV, Europos ir Ukrainos raginimus prieš derybas nutraukti ugnį. Kremlius teigia, kad pirmiausia turi būti pasiektas politinis susitarimas.

