 
Kalendorius
Lapkričio 3 d., pirmadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Kinija

Kinija neigia bandžiusi branduolinius ginklus

2025-11-03 09:55 / šaltinis: BNS
2025-11-03 09:55

Kinija pirmadienį paneigė bandžiusi branduolinius ginklus, JAV prezidentui Donaldui Trumpui pareiškus, kad ši šalis buvo tarp tų, kurios atliko bandymus, apie kuriuos visuomenė nežinojo.

Kinijos vėliava

Kinija pirmadienį paneigė bandžiusi branduolinius ginklus, JAV prezidentui Donaldui Trumpui pareiškus, kad ši šalis buvo tarp tų, kurios atliko bandymus, apie kuriuos visuomenė nežinojo.

REKLAMA
0

„Kinija visada laikėsi taikaus vystymosi kelio, vykdė politiką, pagal kurią pirmoji nenaudoja branduolinių ginklų, palaikė savigynos branduolinę strategiją ir laikėsi savo įsipareigojimo sustabdyti branduolinius bandymus“, – sakė Užsienio reikalų ministerijos atstovė Mao Ning.

TAIP PAT SKAITYKITE:

JAV prezidentas sekmadienį pareiškė, kad tokios valstybės kaip Rusija ir Kinija atliko slaptus požeminius branduolinių ginklų bandymus, ir pridūrė, jog Vašingtonas paseks jų pavyzdžiu.

REKLAMA
REKLAMA

„Nenoriu, kad būtume vienintelė šalis, kuri nevykdo bandymų“, – pareiškė Baltųjų rūmų šeimininkas. 

REKLAMA

Jo teigimu, tokius slaptus bandymus taip pat atlieka Šiaurės Korėja ir Pakistanas.

Ketvirtadienį JAV prezidentas pareiškė įsakęs JAV pradėti branduolinių ginklų bandymus, taip esą reaguojant į kitų valstybių veiksmus. 

Lieka neaišku, ar D. Trumpas turėjo omenyje branduolinius bandymus, kuriuos Jungtinės Valstijos vėliausią kartą atliko 1992 metais, ar ginklų, galinčių nešti branduolines galvutes, testavimus. 

Vėliau kalbėjęs JAV viceprezidentas taip pat neatskleidė, kokius bandymus D. Trumpas turėjo omenyje.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
JAV ir Kinijos vėliavos (nuotr. SCANPIX)
JAV papildomų muitų importui iš Kinijos netaikys iki 2026 m. pabaigos
JAV ir Kinijos vėliavos (nuotr. SCANPIX)
Valstybinė žiniasklaida: Kinija ir JAV pasiekė bendrą sutarimą derybose dėl prekybos (1)
JAV ir Kinijos vėliavos (nuotr. SCANPIX)
Kinija įspėja: „Artėja daugiapolis pasaulis“
JAV vėliava, Kinijos vėliava BNS Foto
Kinija ir JAV Malaizijoje surengs prekybos derybas

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų