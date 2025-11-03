Kinija neigia bandžiusi branduolinius ginklus

„Kinija visada laikėsi taikaus vystymosi kelio, vykdė politiką, pagal kurią pirmoji nenaudoja branduolinių ginklų, palaikė savigynos branduolinę strategiją ir laikėsi savo įsipareigojimo sustabdyti branduolinius bandymus“, – sakė Užsienio reikalų ministerijos atstovė Mao Ning.
JAV prezidentas sekmadienį pareiškė, kad tokios valstybės kaip Rusija ir Kinija atliko slaptus požeminius branduolinių ginklų bandymus, ir pridūrė, jog Vašingtonas paseks jų pavyzdžiu.
„Nenoriu, kad būtume vienintelė šalis, kuri nevykdo bandymų“, – pareiškė Baltųjų rūmų šeimininkas.
Jo teigimu, tokius slaptus bandymus taip pat atlieka Šiaurės Korėja ir Pakistanas.
Ketvirtadienį JAV prezidentas pareiškė įsakęs JAV pradėti branduolinių ginklų bandymus, taip esą reaguojant į kitų valstybių veiksmus.
Lieka neaišku, ar D. Trumpas turėjo omenyje branduolinius bandymus, kuriuos Jungtinės Valstijos vėliausią kartą atliko 1992 metais, ar ginklų, galinčių nešti branduolines galvutes, testavimus.
Vėliau kalbėjęs JAV viceprezidentas taip pat neatskleidė, kokius bandymus D. Trumpas turėjo omenyje.
