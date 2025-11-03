 
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Padėtis kaista: generolas įvardijo, kaip Ukraina galėtų išsaugoti Pokrovską

2025-11-03 11:10 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-11-03 11:10

Kovos dėl Pokrovsko tęsiasi, Rusijos pajėgos bando įžengti į miestą ir nutraukti tiekimo kelius. Dalis teritorijos tebėra apsupties pavojuje, sako buvęs Ukrainos užsienio žvalgybos tarnybos vadovas generolas Mykola Malomuža, rašo „Kanal 24“.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis (nuotr. SCANPIX)
27

Anot jo, situacija sudėtinga, bet dar gali pasikeisti. M. Malomuža įsitikinęs, kad Pokrovkso likimas priklauso nuo Ukrainos vadovybės veiksmų.

Įtempta padėtis Pokrovske

Šiuo metu Rusijos pajėgos bando apsupti Pokrovską ir perimti pagrindinius tiekimo kelius. Rusai taiko mišrią taktiką, derindami apėjimo manevrus su vietiniais šturmais miesto ribose. Dėl to situacija išlieka dinamiška ir nenuspėjama.

„Putinas nori parodyti, kad Pokrovskas jau yra jo kontrolėje. Jam tai ne tik karinis, bet ir politinis laimėjimas, reikalingas norint parodyti sėkmę rusams“, – aiškina M. Malomuža.

Jo teigimu, rusai telkia dideles pajėgas šioje vietovėje, nepaiso didelių nuostolių. Tai  įrodo, kad rusams šis miestas yra reikalingas ne tik taktiškai, bet ir kaip simbolinis laimėjimas.

Ukrainos pajėgos išlaiko dalį pozicijų, nors situacija išlieka sudėtinga. Rusai perkelia rezervus ir bando uždaryti kišenę, bet Ukrainos daliniai vykdo kontratakas. Viskas gali išsispręsti artimiausiomis dienomis.

„Jei neutralizuosime priešo rezervus ir smogsime uždaromam žiedui, tai bus efektyviausias metodas. Tokie veiksmai gali pakeisti situaciją Pokrovsko kryptimi“, – sako jis.

Anot M. Malomužos, Ukrainos sėkmė priklauso nuo sprendimų priėmimo greičio ir padalinių koordinavimo. Lemiamu veiksniu gali tapti nestandartiniai sprendimai, priverčiantys rusus pereiti į gynybą. Generolas sako, kad Ukraina turi kuo greičiau formuoti ir treniruoti specialiuosius padalinius, svarbus strateginis mąstymas.

„Jei priešas mėnesius rengia savo ginklus, mes taip pat turime rengti specialiuosius dalinius, kurie galės suduoti netikėtus smūgius flangams ir užnugariui“, – teigia jis.

M. Malomža įsitikinęs, kad Pokrovske sprendžiasi ne tik vietinė operacija, bet ir tolesnė karo veiksmų dinamika rytuose. Sėkminga gynyba bus signalas, kad Ukraina gali išlaikyti strategiškai svarbius miestus net ir esant gausesnės Rusijos pajėgų spaudimui.

„Situaciją galima pakeisti tik didžiuliu vadų išmintimi ir meistriškumu. Reikia ne tik jėgos, bet ir netikėtų veiksmų, kurie išmuštų priešą iš pusiausvyros“, – priduria jis.

Pokrovskas jau keletą savaičių išlieka vienu kaščiausiu Ukrainos taškų.

