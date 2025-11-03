Trumpas įvardijo, kiek karių neteko Rusija: „Putinui tai sunkus karas“

Ukrainos oro gynyba neutralizavo hipergarsinę raketą „Kinžal“ ir 115 dronų, kuriais rusų okupantai nuo sekmadienio vakaro atakavo Ukrainą, tinkle „Telegram“ pranešė ginkluotosios oro pajėgos.
Nuo sekmadienio 19.00 val. rusai paleido į Ukrainą tris raketas „Kinžal“, keturias „Iskander“ raketas, penkias raketas „S-300/S-400“ bei 138 kovinius dronus „Shahed“ (apie 80), „Gerbera“ bei kitų tipo bepiločius.
Oro atakas atrėmė Oro pajėgų ir Ukrainos gynybos pajėgų aviacija, zenitinių raketų kariuomenė, radioelektroninės kovos daliniai ir mobiliosios ugnies grupės.
Preliminariais duomenimis, šiauriniuose, pietiniuose ir rytiniuose Ukrainos regionuose numušta arba neutralizuota 115 dronų ir hipergarsinė raketa „Kinžal“.
Registruoti raketų ir 20 kovinių dronų smūgiai 11 vietų.
Rusijos pajėgos Ukrainoje per pastarąją parą neteko dar 1 160 žmonių
2025 m. lapkričio 3 d. duomenimis, iš viso Rusijos pajėgos kare su Ukraina neteko 1 144 830 karių, iš jų 1 160 žuvo arba buvo sužeisti per pastarąją parą.
Apie tai socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.
Atnaujintais duomenimis, Rusijos kariuomenė taip pat neteko 11 321 (+5 per pastarąją parą) tanko, 23 531 (+6) šarvuotos kovos mašinos, 34 207 (+45) artilerijos sistemų, 1 534 (+0) daugkartinio paleidimo raketų sistemų, 1 235 (+0) oro gynybos sistemų, 428 (+0) lėktuvų, 346 (+0) sraigtasparnių, 77 435 (+383) operatyvinių-taktinių bepiločių orlaivių, 3 918 (+1) kruizinių raketų, 28 (+0) karo laivų / katerių, 1 (+0) povandeninio laivo, 66 411 (+121) transporto priemonių ir degalų cisternų, 3 989 (+2) specialiosios įrangos vienetų.
Skaičiai tikslinami.
Kaip praneša „Ukrinform“, lapkričio 2 d. iki 22 val. įvyko 168 koviniai susirėmimai tarp Ukrainos gynybos pajėgų ir Rusijos kariuomenės.
Naktį Rusijos Saratovą puolė dronai, po atakos vietos naftos perdirbimo gamykloje kilo gaisras, rašo UNIAN.
Socialinėse medijose vietos gyventojai pranešė apie sprogimus ir kaukusias sirenas. Netrukus pradėti skelbti vaizdo įrašai, kuriuose užfiksuotas smūgis.
„Telegram“ kanalas ASTRA išanalizavo vaizdo įrašus ir padarė išvadą, kad smūgis buvo suduotas Saratovo naftos perdirbimo gamyklai.
„Sprendžiant iš vaizdo įrašų, įrenginys uždengtas tinklu. Verta paminėti, kad vaizdo įraše jau matomas ugnies šaltinis vakarinėje gamyklos dalyje, galbūt šalia rezervuarų“, – rašoma kanale.
Dronai ne pirmą kartą atakuoja šią naftos perdirbimo gamyklą. Paskutinė ataka įvykdyta spalio 16 d., prieš tai – rugsėjo 16 d.
Saratovo naftos perdirbimo gamykla yra viena seniausių Rusijos naftos perdirbimo įmonių, priklauso naftos bendrovei „Rosneft“.
Po žinios iš Pentagono – Trumpo komentaras: atsakė, ar siųs Ukrainai „Tomahawk“
JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad šiuo metu nesvarsto galimybės perduoti Ukrainai ilgojo nuotolio sparnuotųjų raketų „Tomahawk“.
Tai jis pareiškė žurnalistams lėktuve „Air Force One“, praneša „Ukrinform“, remdamasi Baltųjų rūmų „YouTube“ kanalu.
„Ne, tikrai ne... šiuo metu nesvarstau“, – sakė D. Trumpas, atsakydamas į klausimą, ar jo administracija svarsto galimybę tiekti Ukrainai raketas „Tomahawk“.
Jis pridūrė, kad ateityje ši pozicija gali pasikeisti, tačiau kol kas jo atsakymas lieka „ne“.
JAV prezidentas taip pat buvo paklaustas, kas galėtų tapti tuo „paskutiniu lašu“, Rusijos vadovui Vladimirui Putinui atsisakant nutraukti karą Ukrainoje, po kurio Vašingtonas galėtų taikyti stipresnį spaudimą Maskvai.
„Nėra jokio paskutinio lašo. Kartais reikia leisti išspręsti viską tarpusavyje ir jie dabar tai daro. Ir Putinui tai sunkus karas, jis prarado daug karių, gal milijoną. Ir Ukrainai sunku. Abiem sunku“, – sakė D. Trumpas.
Komentuodamas ES planus panaudoti įšaldytą Rusijos turtą Ukrainai paremti, D. Trumpas sakė, kad tai europiečių reikalas.
„Aš to nedarau. Tai, kas vyksta, manau, yra diskusijos tarp Europos ir Rusijos. Aš tose diskusijose nedalyvauju“, – pažymėjo JAV prezidentas.
Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, praėjusį penktadienį CNN pranešė, kad Pentagonas savo vertinimais uždegė „žalią šviesą“ Ukrainos aprūpinimui tolimojo nuotolio raketomis „Tomahawk“, padaręs išvadą, kad tai neturės neigiamos įtakos JAV atsargoms. Tačiau galutinį sprendimą šiuo klausimu priima prezidentas.
Trumpas atsakė, kodėl su Putinu elgiasi kitaip ir ką žada daryti dėl karo Ukrainoje
JAV prezidentas Donaldas Trumpas naujausiame interviu „CBS News“ pareiškė, kad jam pavyko nutraukti aštuonis karus pasaulyje, pasinaudojus muitais, ir paaiškino, kodėl su Rusijos režimo lyderiu Vladimiru Putinu jam reikėjo kitokios taktikos.
Eilinį kartą D. Trumpas teigė, kad karas Ukrainoje yra Joe Bideno karas ir kad jo nebūtų buvę, jei jis būtų buvęs prezidentu.
„Dabar aš grįžtu ir ketinu išspręsti ir šią problemą“, – cituojamas jis.
D. Trumpas parodė sąrašą karų, kuriuos, jo teigimu, jam pavyko užbaigti.
„Žinote, kaip aš juos užbaigiau? Daugeliu atvejų, 60 proc. atvejų, sakiau: „Jei nenustosite kariauti, įvesiu muitus abiem jūsų šalims, ir jūs negalėsite vykdyti verslo su Jungtinėmis Valstijomis“, – sako jis.
Vis dėlto D. Trumpas pripažino, kad su V. Putinu jam teko elgtis kitaip.
„Aš elgiausi su juo kitaip, nes mes nevedame daug verslo su Rusija, suprantate? Jis nėra iš tų, kurie daug perka iš mūsų... Manau, jis nori įeiti ir prekiauti su mumis, ir jis nori uždirbti daug pinigų Rusijai“, – sako JAV prezidentas.
Į klausimą, ar jis galės pasiekti karo pabaigą per porą mėnesių, D. Trumpas atsakė: „Manau, kad mums pavyks, taip“.
„Manau, kad jis tikrai nori bendradarbiauti su JAV. Bet tai pavyko su Indija, pavyko su Pakistanu, pavyko su 60 proc. tų šalių. Galiu jums pasakyti, kad jei ne muitai ir prekyba, aš nebūčiau galėjęs sudaryti tų sandorių“, – pareiškė jis.
