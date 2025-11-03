 
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Per Rusijos smūgį Sumams žuvo žmogus, trys sužeisti

2025-11-03 13:10 / šaltinis: ELTA
2025-11-03 13:10

Per naują dronų ataką Sumų srityje Ukrainos šiaurės rytuose žuvo mažiausiai vienas žmogus. Gelbėtojai iš namo griuvėsių ištraukė žuvusiojo kūną. Dar trys asmenys buvo sužeisti, pranešė srities administracija.

Karas Ukrainoje. Kyjive įvykdyta brutali ataka (nuotr. SCANPIX)

Per naują dronų ataką Sumų srityje Ukrainos šiaurės rytuose žuvo mažiausiai vienas žmogus. Gelbėtojai iš namo griuvėsių ištraukė žuvusiojo kūną. Dar trys asmenys buvo sužeisti, pranešė srities administracija.

0

Sumų sritis dažnai atakuojama rusų pajėgų.

Ukrainos oro gynyba naktį  į pirmadienį į Ukrainą paleido 138 dronus ir keliolika raketų, įskaitant „Kinžal“ ir „Iskander“ tipo. Dauguma dronų ir viena raketa buvo neutralizuota. Registruoti smūgiai 11 vietų. Detalių ginkluotosios oro pajėgos nenurodė.

Pranešimų apie rusų raketų atakas būta iš Dnipro miesto. Čia apgadintas vienos įmonės pastatas, nukentėjo vienas žmogus.

Pietų Ukrainos Mykolajivo mieste per dronų ataką užsiliepsnojo prekybos centras, pranešė srities administracija.

