Per Rusijos smūgį Sumams žuvo žmogus, trys sužeisti

Sumų sritis dažnai atakuojama rusų pajėgų.
Ukrainos oro gynyba naktį į pirmadienį į Ukrainą paleido 138 dronus ir keliolika raketų, įskaitant „Kinžal“ ir „Iskander“ tipo. Dauguma dronų ir viena raketa buvo neutralizuota. Registruoti smūgiai 11 vietų. Detalių ginkluotosios oro pajėgos nenurodė.
Pranešimų apie rusų raketų atakas būta iš Dnipro miesto. Čia apgadintas vienos įmonės pastatas, nukentėjo vienas žmogus.
Pietų Ukrainos Mykolajivo mieste per dronų ataką užsiliepsnojo prekybos centras, pranešė srities administracija.
