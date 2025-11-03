 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Pradedami keisti Ukrainos pabėgėliams išduoti skaitmeniniai leidimai gyventi Lietuvoje

2025-11-03 06:23 / šaltinis: ELTA
2025-11-03 06:23

Nuo pirmadienio pradedami keisti Ukrainos pabėgėliams išduoti skaitmeniniai leidimai gyventi Lietuvoje, pranešė Migracijos departamentas.

Ukrainos vėliava (nuotr. SCANPIX)

Nuo pirmadienio pradedami keisti Ukrainos pabėgėliams išduoti skaitmeniniai leidimai gyventi Lietuvoje, pranešė Migracijos departamentas.

1

Ši procedūra bus vykdoma atsižvelgus į Europos Sąjungos (ES) sprendimą pratęsti laikinąją apsaugą nuo karo pabėgusiems ukrainiečiams.

Departamento teigimu, leidimų keitimas vyks lygiai taip pat, kaip ir pastaruosius dvejus metus – be papildomų pokyčių ar reikalavimų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šiuo metu Ukrainos karo pabėgėliams išduoti skaitmeniniai leidimai galioja iki 2026 metų kovo 4 dienos. 

Norintys juos pasikeisti nuo lapkričio 3 d. galės pateikti prašymą migracijos informacinėje sistemoje MIGRIS, o nuo lapkričio 4 d. – rezervuoti vizitus pasirinktame Migracijos departamento klientų aptarnavimo skyriuje.

Skaitmeninių leidimų keitimas visiems Ukrainos karo pabėgėliams bus nemokamas.

Migracijos departamento duomenimis, Lietuvoje šiuo metu iš viso yra daugiau kaip 49 tūkst. Ukrainos karo pabėgėlių, turinčių galiojančius leidimus laikinai gyventi mūsų šalyje laikinosios apsaugos pagrindu.

Nuo Rusijos invazijos Ukrainoje pradžios Lietuvos migracijos informacinėje sistemoje MIGRIS iš viso registruota daugiau kaip 100 tūkst. karo pabėgėlių, tačiau ne visi šie asmenys pasiliko mūsų šalyje. Dalis ukrainiečių atvyko į Lietuvą trumpam, laikinosios apsaugos neprašė ir išvyko į Vakarų Europą, kiti grįžo į tėvynę arba liko Lietuvoje ir leidimus laikinai gyventi gavo kitais pagrindais.

