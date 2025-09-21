Kalendorius
Lietuva

Lietuva teiks reabilitacijos, psichiatrijos paslaugas iš Rusijos sugrąžintiems ukrainiečių vaikams

2025-09-21
2025-09-21 14:14

Lietuva ketina teikti reabilitacijos ir psichiatrijos paslaugas ukrainiečių vaikams, priverstinai perkeltiems į Rusiją ir vėliau sugrąžintiems atgal į tėvynę.

Lietuva teiks reabilitacijos, psichiatrijos paslaugas iš Rusijos sugrąžintiems ukrainiečių vaikams (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)

Lietuva ketina teikti reabilitacijos ir psichiatrijos paslaugas ukrainiečių vaikams, priverstinai perkeltiems į Rusiją ir vėliau sugrąžintiems atgal į tėvynę.

Kaip BNS sakė sveikatos apsaugos ministrės patarėjas Skirmantas Krunkaitis, pirmieji vaikai į Lietuvą iš Ukrainos turėtų atvykti dar šį rudenį.

„Mes esam tokiam jau techniniam etape, konkrečiai sprendžiam klausimus, kada vaikai galės pradėt važiuoti į Lietuvą“, – teigė patarėjas.

Tokią pagalbą ukrainiečių vaikams ruošiamasi teikti sulaukus Kyjivo pagalbos prašymo.

Sveikatos apsaugos ministerijos teigimu, vaikus ketinama gydyti medicininės reabilitacijos paslaugas teikiančiose įstaigose, o papildomai, siekiat sumažinti priverstinio perkėlimo į Rusiją pasekmes, jiems būtų teikiamos ir psichiatrijos specialistų paslaugos.

„Vaikai turi atitikti specifinius kriterijus reabilitacijai. (...) Tai čia ar judėjimo reabilitacija, ar kvėpavimo takų sistemos reabilitacija. Bazinis yra toks kriterijus, kad turi būti medicininė indikacija, kodėl reikia atvykti vaikui. O pagrindinis dalykas, kad yra specifinės vaikų grupės Ukrainoje, kurios buvo pagrobtos ir išvežtos į Rusiją“, – kalbėjo patarėjas.

Nepilnamečiai į Lietuvą atvyks su tėvais, globėjais ar kitais lydinčiais asmenimis. Jiems gyvenimas ir maitinimas taip pat bus finansuojamas.

S. Krunkaičio teigimu, vaikų ketinama priimti tiek, kiek leis gydymo įstaigų galimybės, pirmiausia užtikrinant pagalbą ir vietų skaičių Lietuvos vaikams.

„Preliminariai būtų galima kalbėti, kad per mėnesį mes priimtume apie 15–20 vaikų per visas Lietuvos sveikatos įstaigas“, – teigė jis.

Per metus ketinama pasirūpinti apie 150 vaikų. Šiam vaikų skaičiui kartu su lydinčiais asmenimis reikalingų paslaugų teikimui užtikrinti reikėtų apie 400 tūkst. eurų per metus.

2025 metais minėtų paslaugų užtikrinimui patirtas išlaidas (iki 100 tūkst. eurų) numatoma kompensuoti skolintomis lėšomis, o 2026-aisiais – Europos Sąjungos fondų lėšomis arba ieškoti kitų finansavimo šaltinių.

