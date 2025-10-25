Kalendorius
Spalio 25 d., šeštadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Naujausia prokurorų žinia apie 3 ukrainiečius, sukėlusius gaisrą Vilniuje – įkaltinti Lenkijoje

2025-10-25 12:46 / šaltinis: BNS
2025-10-25 12:46

Lenkijoje įkalinti trys ukrainiečiai, priklausantys gaujai, kaltinamai Rusijos vardu vykdžius ir planavus „diversijos ir teroro aktus“ Europoje, įskaitant Lietuvą, penktadienį pranešė prokurorai.

Gaisras prekybos centro „Ikea“ patalpose galimai kilo dėl padegimo, įtaria policija (Lukas Balandis/BNS)

Lenkijoje įkalinti trys ukrainiečiai, priklausantys gaujai, kaltinamai Rusijos vardu vykdžius ir planavus „diversijos ir teroro aktus“ Europoje, įskaitant Lietuvą, penktadienį pranešė prokurorai.

REKLAMA
1

Šie trys vyrai nuteisti vykdant platesnį tyrimą, ypač dėl gaisrų dviejuose Varšuvos prekybos centruose ir „Ikea“ parduotuvėje Vilniuje.

2024 metų gegužę kilęs gaisras Varšuvoje buvo „diversijos akto, kurį įvykdė organizuotos nusikalstamos grupuotės nariai, veikę Rusijos Federacijos žvalgybos tarnybų vardu, rezultatas“, sakoma pareiškime.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Grupė veikė Lenkijoje, Lietuvoje, Latvijoje, Ukrainoje ir Rusijoje.

Teisme Varšuvoje trys vyrai buvo nuteisti kalėti vienerius metus ir keturis mėnesius, 2,5 metų ir 5,5 metų.

REKLAMA
REKLAMA

Prokurorai teigė, kad jie „padegė Europos Sąjungos valstybėse narėse esančius didžiulius prekybos centrus, siekdami įbauginti didelį skaičių žmonių ir taip paveikti visuomenės nuomonę“.

REKLAMA

Antradienį Lenkijos institucijos pranešė, kad nuo Rusijos invazijos į Ukrainą 2022-aisiais buvo sulaikyti 55 asmenys, įtariami veikę Maskvos naudai.

Nuo to laiko Lenkija ne kartą kaltino Rusiją, kad ji yra atsakinga už daugybę diversijos aktų ir bandymų juos įvykdyti, įskaitant gaisrus visoje šalyje ir sostinėje.

Atsakydama į tai Lenkija įvedė apribojimus Rusijos diplomatų judėjimui savo teritorijoje ir nurodė uždaryti du Rusijos konsulatus – Poznanėje ir Krokuvoje.

Svarbi Ukrainos rėmėja Lenkija yra viena iš pagrindinių šalių, per kurią Vakarų valstybės siunčia Kyjivui ginklus ir šaudmenis.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Dėl padegimų Vilniuje ir Varšuvoje nuteisti 3 vyrai: paaiškėjo, kokias bausmes gavo (nuotr. SCANPIX)
Dėl padegimų Vilniuje ir Varšuvoje nuteisti 3 vyrai: paaiškėjo, kokias bausmes gavo
Varšuvos „Legia“ ultros | Instagram.com nuotr
Konferencijų lygos mače – „Legia“ ultrų plakatas su pretenzijomis į Vilnių ir Lvivą (3)
Sviatlana Cichanouskaja BNS Foto
Lietuvos sprendimas sulaukė Kremliaus žiniasklaidos dėmesio (46)
Ledo ritulys | Organizatorių nuotr.
Savaitgalį Vilniuje – Kontinentinės ledo ritulio taurės turnyras

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų