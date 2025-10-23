Kalendorius
Gyvenimas

Lietuvis užsnūdo puode virdamas mėsą: to, kas nutiko po to, nesitikėjo

2025-10-23 15:05
2025-10-23 15:05

Sekmadienio pavakarę dėl puode prisvilusios mėsos ant kojų buvo sukeltos visos tarnybos. Pagalbą išsikvietė Pasvalyje, Nepriklausomybės gatvės pradžioje, gyvenantis 59 metų vyras. Laimei, šįkart gelbėti nieko neprireikė.

Verdantis vanduo puode (nuotr. 123rf.com)

0

Miežio sulčių padauginęs pasvalietis puode užkaitė mėsą ir pats užsnūdo. Išgaravus vandeniui, mėsa ėmė svilti, dūmai pasklido po socialinio būsto patalpas.

Vyras tarnybas iškvietė pats 

Iš miego pabudęs vyras nesiaiškino, kas nutiko, o surinko specialiųjų tarnybų numerį. Į tariamą gaisravietę atskubėjo du ugniagesių ekipažai, policijos ir greitosios medicinos pagalbos automobiliai. Ugniagesiams vos išvyniojus gesinimo žarnas, teko jas vėl suvynioti. 

Kieme besibūriuojantys kaimynai neslėpė pasipiktinimo tokiomis pasvaliečio išdaigomis. 

„Iki tragedijos yra vos vienas žingsnis. Pamatysit, kaip blaivios dienos nematantis kaimynas pelenais pavers ne tik savo butą, bet ir aplinkinius namus. Gal nėra nė dienos, kad į mūsų kiemą neatvažiuotų kokia nors tarnyba“, – pasipiktinimo neslėpė pašnekovai.

Kaimynas linkęs išgerti

Bijodami nuolat girtaujančio kaimyno keršto, Nepriklausomybės gatvės gyventojai nenorėjo viešinti savo pavardžių. Jie pasakojo, kad vyras į Savivaldybei priklausantį butą atsikraustė beveik prieš metus. Pradžioje, anot jų, su naujuoju kaimynu jokių bėdų nebuvo, tačiau viskas pasikeitė, kai šis pradėjo gerti. 

Gyventojai sakė ne kartą mėginę su triukšmadariu kalbėtis ir geruoju, ir piktuoju, ragindami liautis girtavus bei nekelti pavojaus jų gyvybėms ir turtui. Tačiau visos pastangos būdavo bergždžios. Vyras, svaidydamasis keiksmais, esą giriasi, jog yra nebaudžiamas, nes jo artima giminaitė Savivaldybėje užima aukštas pareigas. 

Netoli pavojų keliančio vyro gyvenantys pasvaliečiai tikino, kad jų kantrybė senka ir jie ketina kreiptis į Savivaldybę, prašydami nutraukti nuomos sutartį bei iškeldinti ramybės neduodantį kaimyną. 

Į tariamos nelaimės vietą atskubėję specialiųjų tarnybų darbuotojai taip pat neslėpė pasipiktinimo. 

„Jei tuo metu būtų įvykusi tikra nelaimė, žmonėms tektų laukti, nes šis pilietis mus nuolat kviečia be pagrindo. Gerai, kad šįkart jis nebuvo agresyvus ir nereikėjo tramdyti“, – sakė be reikalo į įvykio vietą atvykę tarnybų atstovai.

Autorė: Vita Savickienė

