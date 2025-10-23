Kalendorius
Spalio 23 d., ketvirtadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ukrainos dronai smogė „Rosneft“ gamyklai: kilo milžiniškas gaisras

2025-10-23 17:28 / šaltinis: ELTA
2025-10-23 17:28

Ukrainos dronai pataikė į didelę naftos perdirbimo gamyklą Rusijos mieste Riazanėje ir sukėlė gaisrą. 

Ukrainos dronai smogė „Rosneft“ gamyklai: kilo milžiniškas gaisras (nuotr. SCANPIX)
27

Ukrainos dronai pataikė į didelę naftos perdirbimo gamyklą Rusijos mieste Riazanėje ir sukėlė gaisrą. 

REKLAMA
2

Gubernatorius Pavelas Malkovas pareiškė, kad virš Riazanės apylinkių buvo perimta 14 dronų. „Krintančios nuolaužos sukėlė gaisrą pramonės objekto teritorijoje“, – „Telegram“ kanale parašė jis. 

Gubernatorius priminė žmonėms, kad draudžiama skelbti nuotraukas ir vaizdo įrašus iš įvykio vietos. Nepaisant to, socialiniuose tinkluose paplito nepatikrinti vaizdo įrašai, kuriuose matyti tikriausiai naftos perdirbimo gamykloje kilęs didelis gaisras. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tai patvirtino ir Ukrainos generalinis štabas. Naftos perdirbimo gamykla, esanti už 200 kilometrų į pietryčius nuo Maskvos, vaidina „svarbų vaidmenį aprūpinant priešo pajėgas degalais“, sakoma jo pranešime. 

REKLAMA
REKLAMA

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis
(27 nuotr.)
(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis

Riazanėje esantis objektas priklauso naftos bendrovei „Rosneft“

Be to, pataikyta į Rusijos šaudmenų sandėlį Valuikuose, Belgorodo srityje, priduriama jame. 

REKLAMA

Rusijos gynybos ministerija ketvirtadienį pranešė, kad per naktį virš Rusijos buvo neutralizuoti iš viso 139 Ukrainos dronai. 

Riazanėje esantis objektas priklauso naftos bendrovei „Rosneft“. Trečiadienį Jungtinės Valstijos įvedė jai sankcijas, taip pat ir Rusijos naftos bendrovei „Lukoil“. Šios dvi didžiausios Rusijos naftos bendrovės vykdo didelę dalį Rusijos naftos eksporto, Maskva gauna didelę dalį pajamų iš jų sumokėtų mokesčių. Šiomis sankcijomis JAV siekia pakirsti  Rusijos karo mašinos finansavimą.

Rusijos invaziją atremianti Ukraina pastaraisiais mėnesiais nuolat taikosi į Rusijos naftos perdirbimo gamyklas ir naftotiekius. Taip siekiama sulėtinti degalų tiekimą Rusijos kariuomenei ir sukelti Maskvai ekonominių sunkumų.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Volodymyras Zelenskis (nuotr. Elta)
Zelenskis pranešė apie derybas su Europos šalimis dėl raketų: „Putinas išsigando“
Karas Ukrainoje, 2025-ųjų liepa (nuotr. SCANPIX)
Ukrainos žvalgyba: Rusijos vadas įsakė kariams šaudyti į civilius (24)
„Aš nesakau, kad Rusija būtinai puls Baltijos šalis, bet pasirengti būtina“ – Putino veiklą iš arti stebėjęs diplomatas (nuotr. SCANPIX)
Po NATO įspėjimo – pokyčiai Maskvoje: Rusija pradėjo elgtis atsargiau (10)
Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis apie Trumpo planą: neblogas kompromisas, bet Putinas gali nesutikti (2)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų