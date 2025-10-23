Ukrainos dronai smogė „Rosneft“ gamyklai: kilo milžiniškas gaisras

Gubernatorius Pavelas Malkovas pareiškė, kad virš Riazanės apylinkių buvo perimta 14 dronų. „Krintančios nuolaužos sukėlė gaisrą pramonės objekto teritorijoje“, – „Telegram“ kanale parašė jis.
Gubernatorius priminė žmonėms, kad draudžiama skelbti nuotraukas ir vaizdo įrašus iš įvykio vietos. Nepaisant to, socialiniuose tinkluose paplito nepatikrinti vaizdo įrašai, kuriuose matyti tikriausiai naftos perdirbimo gamykloje kilęs didelis gaisras.
Tai patvirtino ir Ukrainos generalinis štabas. Naftos perdirbimo gamykla, esanti už 200 kilometrų į pietryčius nuo Maskvos, vaidina „svarbų vaidmenį aprūpinant priešo pajėgas degalais“, sakoma jo pranešime.
Riazanėje esantis objektas priklauso naftos bendrovei „Rosneft“
Be to, pataikyta į Rusijos šaudmenų sandėlį Valuikuose, Belgorodo srityje, priduriama jame.
Rusijos gynybos ministerija ketvirtadienį pranešė, kad per naktį virš Rusijos buvo neutralizuoti iš viso 139 Ukrainos dronai.
Riazanėje esantis objektas priklauso naftos bendrovei „Rosneft“. Trečiadienį Jungtinės Valstijos įvedė jai sankcijas, taip pat ir Rusijos naftos bendrovei „Lukoil“. Šios dvi didžiausios Rusijos naftos bendrovės vykdo didelę dalį Rusijos naftos eksporto, Maskva gauna didelę dalį pajamų iš jų sumokėtų mokesčių. Šiomis sankcijomis JAV siekia pakirsti Rusijos karo mašinos finansavimą.
Rusijos invaziją atremianti Ukraina pastaraisiais mėnesiais nuolat taikosi į Rusijos naftos perdirbimo gamyklas ir naftotiekius. Taip siekiama sulėtinti degalų tiekimą Rusijos kariuomenei ir sukelti Maskvai ekonominių sunkumų.
