Neturintiems namuose šio daikto – bauda iki 70 eurų: dalis gyventojų gauna nemokamai

Kai kuriose savivaldybėse dūmų detektoriai pradėti dalyti ir klausos problemų turintiems žmonėms, mat įprasto įrenginio garso jie dėl negalios negali išgirsti.
Kurtiesiems skirti dūmų detektoriai
Vilkaviškietė Genė neprigirdi ir dėl tam tikrų priežasčių negali naudotis klausos aparatu, todėl jai labai trūksta bendravimo. Vilkaviškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnai kartu su savivaldybės atstovu jai atnešė kurtiesiems skirtą dūmų detektorių.
Pernai Genės bute jau buvo kilęs gaisras. Apdegė ir pati moteris. Ji buvo užkaitusi puodą ant viryklės ir nuėjo prigulti. Kilus gaisrui virtuvėje, suveikė įprastas dūmų detektorius, tačiau moteris jo negirdėjo. Po kurio laiko kaimynai išgirdo prietaiso signalą ir iškvietė ugniagesius.
Šio specialaus, kurtiesiems skirto aparato dūmų jutikliui užfiksavus dūmus, signalas perduodamas į laikrodį ir vibruojantį daviklį, kurį specialistai rekomenduoja laikyti po pagalve ar čiužiniu. Jei gaisras kyla naktį, neprigirdintis žmogus dūmų detektoriaus garso neišgirsta, tačiau pajunta vibraciją.
Tokių detektorių, pasitarusi su ugniagesiais gelbėtojais, kurtiesiems nupirko Vilkaviškio rajono savivaldybė.
„Einant laikui pastebėjome, kad yra asmenų mūsų rajono savivaldybėje, kuriems reikalinga būtent tokia pagalba“, – sako parengties pareigūnas Robertas Fišeris.
Tokio dūmų detektoriaus kaina – nemaža: vienas įrenginys kainuoja apie 500 eurų. Savivaldybė nupirko tris, nes kol kas daugiau norinčių tokius turėti neatsirado.
Sąmoningai išjungia
Brangų dūmų detektorių gavo ir Pilviškių kaimo gyventoja Izabelė. Moteris girdi tik su klausos aparatu, kurį nakčiai išsiima, tad jei miegant kiltų gaisras, įprasto detektoriaus garso ji neišgirstų.
Tokius įrenginius šių metų pradžioje dalijo ir Visagino ugniagesiai gelbėtojai. Dūmų detektoriai Lietuvoje privalomi nuo 2018 metų. Anot Vilkaviškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos specialistų, neretai gyventojai nusiima net nemokamai gautus ir specialistų pritaisytus įrenginius.
„Pastebime tendenciją – tuose namuose, kur buvome įrengę detektorius, kitąmet, atlikdami pakartotinį patikrinimą, randame juos nuimtus. Žmonės teigia, kad detektorius kaukė, nesuprasdami, jog baigėsi baterija ir ją reikia pakeisti. Kartais prietaisas įsijungia nuo maisto garų, todėl jie tiesiog nuima įrenginį“, – pasakoja vyresnioji specialistė Indrė Starinskienė.
Prasidėjus šildymo sezonui, gaisrų Lietuvoje padaugėja. Ugniagesiai gelbėtojai sako, kad nemažai žmonių numoja ranka į netvarkingas krosnis ar seniai nevalytus kaminus, nors tai – labai dažna nelaimės priežastis. Daugumoje namų, kur gaisruose žuvo žmonės, dūmų detektoriai nebuvo įrengti.
„Norėčiau paraginti tuos, kurie dar neturi, prasidėjus šildymo sezonui įsigyti autonominį dūmų detektorių. O artimieji, turintys klausos negalią turinčius tėvelius ar senelius – pasirūpinkite savo artimųjų gyvybe“, – ragina I. Starinskienė.
Pareigūnai perspėja: už dūmų detektoriaus neturėjimą gresia bauda iki 70 eurų.
