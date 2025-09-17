Kalendorius
Rugsėjo 17 d., trečiadienis
Vilnius +18°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Lietuvos ugniagesiai siunčia skubią žinią: įspėja absoliučiai visus

2025-09-17 15:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-17 15:50

Prasidėjus kalendoriniam rudeniui netrukus gyventojai pradės kūrenimo sezoną namuose, dėl to ugniagesiai gelbėtojai siunčia žinią – atsiminkite šias taisykles, kad tinkamai pasiruoštumėte ir užtikrintumėte savo saugumą.

Gaisrinė (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)

Prasidėjus kalendoriniam rudeniui netrukus gyventojai pradės kūrenimo sezoną namuose, dėl to ugniagesiai gelbėtojai siunčia žinią – atsiminkite šias taisykles, kad tinkamai pasiruoštumėte ir užtikrintumėte savo saugumą.

REKLAMA
0

Ugniagesiai gelbėtojai paaiškino, kokie veiksmai gali padėti išvengti nelaimės – šią informaciją būtina įsidėmėti visiems, šildantiems namus krosnimis ar židiniais, nes geras pasiruošimas mažina gaisrų riziką.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Patarimai prieš kūrenimo sezoną

Socialiniame tinkle „Facebook“ Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba pasidalijo keliais naudingais patarimais gyventojams, kurie šildosi kūrendami krosnį.

REKLAMA
REKLAMA

„Ugniagesių patarimai prieš kūrenimo sezoną.

Rugsėjo mėnesio pradžioje laimingai baigėsi istorija Kupiškyje, Pakalnės gatvėje. Gyventojas, nusprendęs pasišildyti gyvenamąsias patalpas, užkūrė krosnį, tačiau dūmai ėmė veržtis ne per dūmtraukį, o į patalpą. Pamatę pro langus virstančius dūmus, pilietiški ir budrūs kaimynai iškvietė ugniagesius.

REKLAMA

Atvykus ugniagesiams gelbėtojams, patalpos jau skendėjo dūmuose. Įėję į vidų su kvėpavimo organų apsaugos aparatais, jie namo viduje rado žmogų ir, išnešę jį į lauką, perdavė medikams. Šį kartą gaisras neįsisiautėjo, o patalpose pasklido dūmai dėl užsikimšusio dūmtraukio.

Ugniagesiai gelbėtojai primena, ką svarbiausia padaryti prieš prasidedant kūrenimo sezonui:

  • Būtinai išvalykite dūmtraukį.
  • Apžiūrėkite krosnis, židinius, šildymo katilus, ar nėra įtrūkimų, ar tvarkingi dūmtraukiai, ar neišdegę kaminų įdėklai, o aptikę juose pažeidimus – nedelsdami juos sutvarkykite.
  • Krosnies įkūrimui jokiu būdu nenaudokite degiųjų skysčių, arti krosnių nelaikykite degių daiktų, malkų, nedžiovinkite rūbų.
  • Nepalikite be priežiūros besikūrenančios krosnies.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, daugiausia gaisrų gyvenamosios paskirties pastatuose kyla šaltuoju metų laikotarpiu – sausio, vasario, kovo, lapkričio ir gruodžio mėnesiais.

REKLAMA
REKLAMA

Pagrindinė, net 40,5 proc., šių gaisrų priežastis – krosnių, židinių bei dūmtraukių įrengimo eksploatavimo reikalavimų pažeidimai bei gedimai. Vien tik šiais metais gyvenamosios paskirties pastatuose jau kilo 1382 gaisrai. Iš jų – 504 gaisrai kilo dėl krosnių, židinių bei dūmtraukių įrengimo eksploatavimo reikalavimų pažeidimų bei gedimų“, – buvo rašoma įrašė.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų