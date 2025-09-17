Lietuvos ugniagesiai siunčia skubią žinią: įspėja absoliučiai visus

Ugniagesiai gelbėtojai paaiškino, kokie veiksmai gali padėti išvengti nelaimės – šią informaciją būtina įsidėmėti visiems, šildantiems namus krosnimis ar židiniais, nes geras pasiruošimas mažina gaisrų riziką.
Patarimai prieš kūrenimo sezoną
Socialiniame tinkle „Facebook“ Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba pasidalijo keliais naudingais patarimais gyventojams, kurie šildosi kūrendami krosnį.
„Ugniagesių patarimai prieš kūrenimo sezoną.
Rugsėjo mėnesio pradžioje laimingai baigėsi istorija Kupiškyje, Pakalnės gatvėje. Gyventojas, nusprendęs pasišildyti gyvenamąsias patalpas, užkūrė krosnį, tačiau dūmai ėmė veržtis ne per dūmtraukį, o į patalpą. Pamatę pro langus virstančius dūmus, pilietiški ir budrūs kaimynai iškvietė ugniagesius.
Atvykus ugniagesiams gelbėtojams, patalpos jau skendėjo dūmuose. Įėję į vidų su kvėpavimo organų apsaugos aparatais, jie namo viduje rado žmogų ir, išnešę jį į lauką, perdavė medikams. Šį kartą gaisras neįsisiautėjo, o patalpose pasklido dūmai dėl užsikimšusio dūmtraukio.
Ugniagesiai gelbėtojai primena, ką svarbiausia padaryti prieš prasidedant kūrenimo sezonui:
- Būtinai išvalykite dūmtraukį.
- Apžiūrėkite krosnis, židinius, šildymo katilus, ar nėra įtrūkimų, ar tvarkingi dūmtraukiai, ar neišdegę kaminų įdėklai, o aptikę juose pažeidimus – nedelsdami juos sutvarkykite.
- Krosnies įkūrimui jokiu būdu nenaudokite degiųjų skysčių, arti krosnių nelaikykite degių daiktų, malkų, nedžiovinkite rūbų.
- Nepalikite be priežiūros besikūrenančios krosnies.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, daugiausia gaisrų gyvenamosios paskirties pastatuose kyla šaltuoju metų laikotarpiu – sausio, vasario, kovo, lapkričio ir gruodžio mėnesiais.
Pagrindinė, net 40,5 proc., šių gaisrų priežastis – krosnių, židinių bei dūmtraukių įrengimo eksploatavimo reikalavimų pažeidimai bei gedimai. Vien tik šiais metais gyvenamosios paskirties pastatuose jau kilo 1382 gaisrai. Iš jų – 504 gaisrai kilo dėl krosnių, židinių bei dūmtraukių įrengimo eksploatavimo reikalavimų pažeidimų bei gedimų“, – buvo rašoma įrašė.
