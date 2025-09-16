Dėl gaisro pakeitus tranzitinių traukinių maršrutus – incidentų nefiksuota

„Nebuvo užfiksuota jokių incidentų, niekas nepasišalino. Traukinys stebimas nuolat, vos tik įvažiuoja į Lietuvą ir iki tol, kol išvyksta iš jos“, – Eltai teigė G. Mišutis.
VSAT atstovas teigė, kad, dėl gaisro pakeitus maršrutą, tranzitiniai traukiniai turėjo vykti pro Vilniaus geležinkelio stotį. Tokiu maršrutu minėti traukiniai vykdavo anksčiau, kai ten dar veikė pasienio kontrolės punktas.
Geležinkelininkai tikina, kad maršrutą reikėjo keisti dėl ugniagesių reikalavimų.
„Geležinkelio kelias pateko į paskelbtą pavojingą teritoriją ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas uždraudė bet kokį judėjimą geležinkelio linija Vaidotai-Paneriai“, – Eltą informavo LTG grupės Ryšių su visuomene vadovė Sandra Trinkūnaitė-Rimkienė.
Virš incidento vietos patruliavo VSAT sraigtasparnis, o tranzitinį traukinį saugojo Viešojo saugumo tarnybos (VST) pareigūnai.
G. Mišutis taip pat sakė, kad tranzitiniuose traukiniuose nebuvo incidentų, kuriuos būtų galima sieti su pratybomis „Zapad“.
Šiuo metu Kaliningrado traukinių tranzitas per Lietuvą vykdomas pagal galiojantį ES ir Rusijos susitarimą, kuriame apibrėžti abiejų šalių įsipareigojimai.
VSAT pareigūnai Kenos ir Kybartų pasienio kontrolės punktuose atlieka Rusijos keleivių, vykstančių supaprastintu tranzitu, dokumentų patikrą.
Nuo valstybės sienos iki Kybartų ir Kenos vykdoma tranzitinių traukinių stebėsena. Esant poreikiui – vykdant traukinių palydą, reaguojant į incidentus ar atliekant pasišalinusių asmenų paiešką – pasitelkiamas VSAT sraigtasparnis. Dalis tokių traukinių yra VSAT sraigtasparnio lydimi per visą tranzito maršrutą. Policija ir Viešojo saugumo tarnyba vykdo patruliavimą, incidentų prevenciją bei reaguoja į incidentus.
Šiuo metu per parą Lietuvos teritorija iš Baltarusijos į Kaliningrado sritį ir atgal vyksta 7 tranzitiniai Rusijos traukiniai. Jų maršrutai yra Maskva-Kalingradas, Sant Peterburgas-Kaliningradas ir Adleris-Kaliningradas. Vasaros sezono metu penktadieniais ir pirmadieniais dar kursavo traukinys Čeliabinskas-Kaliningradas, tačiau nuo kitos savaitės šio reiso nebeliks.
