Palangoje – ypatingi papuošalai: kai kurie net šiurpoki

Į Palangos gintaro muziejų traukia būrys turistų. Žmonės nori pasigrožėti 21 menininko iš 8 šalių sukurtais meno dirbiniais iš Baltijos jūros gintaro.
„Menininkai juvelyrai, kurie ir dirba su gintaru ir nedirba su gintaru, kuriems nėra gintaro medžiaga tokia įprasta, interpretuoja gintarą ir kokius jausmus jiems suteikia gintaras“, – pasakojo Palangos gintaro muziejaus direktorė Sigita Bagužaitė-Talačkienė.
Vienas iš tokių, su gintaru nedirbančių menininkų, yra Paulius Rukas. Jis šioje medžiagoje įžvelgė žmogaus anatomiją.
„Juvelyriniai dirbiniai, kur gintaras tampa, tarsi venų raizgalyne, tokiu tinklu“, – pasakojo Palangos gintaro muziejaus direktorė.
Štai net medicininis siūlas, atrodo, užstrigęs. Autorius sukūrė ir senovinio stiliaus filmą, kur jis persirengęs chirurgu gintarą apdirba.
Menininkas iš Pietų Korėjos, panaudodamas mineralinę dervą, sidabrą ir nerūdijantį plieną sukūrė seges, kurias pavadino Vaizdų kambariais.
Olandas menininkas kalba apie jūros ekologiją ir taršą – jo gintariniai karoliai plastiko maišelyje.
„Bet kartu matome labai puikų kūrinį – tai jūros ežys sudraugintas su gintaro karoliukais, kuris suspindi tarsi prabangos dalykas“, – teigė Palangos gintaro muziejaus direktorė S. Bagužaitė-Talačkienė.
Šalia austrų menininkės pakabučiai, koljė ir žiedai. Nyderlandų atstovas pavaizdavo mirtinas nuodėmes – godumą ir šykštumą.
„Čia – vokiečių menininko, kuris, deja, jau yra išėjęs iš šio gyvenimo, bet sukūręs kūrinį Mirties angelu pavadintu, tokiu labai simboliniu pavadinimu“, – pasakojo Palangos gintaro muziejaus direktorė.
Parodoje – ir lietuvės žiedai, ir gan mistiškai atrodantys belgų menininko papuošalai. Neįprastai atrodo italės darbai, kurie turi ir kitą prasmę.
„Tai yra pernaudojimo, panaudojimo kitų detalių, anksčiau buvusių valgymo įrankių dalys ar senovinių papuošalų“, – apie kūrinį pasakojo Palangos gintaro muziejaus direktorė.
Kai kurie juvelyrai dirbo ir su medžiu.
