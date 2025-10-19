Siūlymas už pinigus kviesti tapti sostinės gyventojais pykdo vilniečius: „Pašerkime pinigais – ir visi nutils“

Reklamos specialistai tai vadina drąsiu žingsniu. Savivaldybė atkerta, kad akcijos tikslas – ne tik privilioti daugiau gyventojų deklaruotis Vilniuje, bet ir atkreipti dėmesį į pačius paminklus.
Įžūlus, bet veiksmingas triukas?
Raudonu kaspinu apsukti dideli lapai su šimto eurų atvaizdu padėti ir ant brolių Vileišių paminklo. Pinigų imitacija papuoštas net angelas, esantis Gedimino prospekte. Taip Vilniaus savivaldybė gaudo „netikrų vilniečių“ dėmesį ir nori paskatinti juos pagaliau prisiregistruoti sostinėje – už tai gauti pinigų ir dovanų.
Reklamoje nepasakoma, kad prisiregistravę vilniečiai pirmąją 500 eurų išmoką gaus tik 2027 metais, o po metų – dar 500 eurų.
TV3 žinių kalbinti vilniečiai, praeinantys pro Žemaitės ir Gedimino paminklus, neslepia nuostabos ir sako, kad reklamos kūrėjai persistengė.
Žmonės sako:
„Kaip ir visoje mūsų dabartinėje situacijoje – pašerkime pinigais ir visi nutils.“
„Žiūriu ir galvoju, čia kažkokia parodija. Kas čia tokį padarė – vandalai ar kas?“
Reklamos užsakovai ir vykdytojai sako, kad tokiu būdu ragina ne tik į pinigus žiūrėti.
„Tai yra dėmesio atkreipimo priemonė, bet ne tik į programą, bet ir į pačias skulptūras, į tas vietas, kuriose jos stovi“, – sako Vilniaus finansų skyriaus vadovas Julius Lukošius.
Sulaukė įvairių interpretacijų
Reklamos specialistai teigia, kad šįkart kūrėjai persistengė. Pinigus ant paminklų galima suprasti įvairiai – ypač dabar, kai kultūros bendruomenė protestuoja prieš naująjį kultūros ministrą.
„Žmonėms, kurie eis pro paminklus ir matys padėtus pinigus, tai vertybiškai gali atrodyti keistai ar nesuprantamai šių dienų politiniame kontekste“, – sako Marketingo asociacijos valdybos narė Neringa Čeponė.
Tačiau neaiškumas ir diskusija gali būti reklamos tikslas.
„Tai, kad mes dabar kalbame TV3 žiniose, yra tam tikra prasme rezultatas“, – dalijasi N. Čeponė.
Prieš kampanijos pradžią Vilniaus meras kalbėjo apie minimalius reklamos kaštus.
Kaina siekė 25 tūkst.
Kiek tai kainuos miestui – nedetalizavo.
„Apie administravimo kaštus, apie sunkumus – problemų jokių nėra. Administracija pasiruošusi minimalioms žmogiškosioms sąnaudoms tai realizuoti“, – sako Vilniaus meras Valdas Benkunskas.
Vilniaus finansų skyriaus vadovas Julius Lukošius atskleidė, kiek perkeltine prasme Vileišiams, Žemaitei, Gediminui ir angelui sumokėjo Vilniaus savivaldybė.
„Visa kampanija, kiek ji iki šiol buvo įgyvendinta, kainavo 25 tūkst. eurų: svetainė, stendai, spauda, idėjos kūrimas – viskas šiame skaičiuje telpa“, – teigia J. Lukošius.
Savivaldybė skaičiuoja, kad prisiregistravusieji į Vilniaus biudžetą atneš kur kas daugiau nei 25 tūkst. eurų. Per pirmą kampanijos savaitę Vilniuje savo gyvenamąją vietą deklaravo daugiau nei 1 100 žmonių. Tai reiškia, kad sostinės biudžetas galėtų pasipildyti papildomu 1 mln.
Daugiau apie tai sužinokite aukščiau esančiame video.