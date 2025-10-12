Baltarusis pakerėjo „Lietuvos talentų“ publiką ir Mikutavičių: „Čia buvo AC/DC su akordeonu“

Nikita Kamianetski „Lietuvos talentų“ scenoje pasirodo antrą kartą, o jo pasirodymas prieš trejus metus tada komisijos narius taip pat maloniai sužavėjo ir atrankoje jis sulaukė trijų „taip“.
Per šį laiką imigrantas išmoko lietuvių kalbą, o kaip pats sako, ir gerokai patobulėjo grodamas akordeonu.
„Šį kartą man teks labiau, rimčiau pasistengti. Jei praeitą kartą tiesiog užėjau čia, visas jaunas, naivus, gražus jaunuolis, tai dabar aš jau ne jaunas, gražus vaikinas, kuris šį kartą elgsis rimtai. Manau, kad dabar tai atlikti bus sudėtingiau, nes žmonės jau žino, ko iš manęs tikėtis. Todėl šįkart privalau juos nustebinti“, – aukštai sau kartelę kėlė Nikita.
Nikitos pasirodymo ištrauką žiūrėkite:
Grojo užsirišęs akis
Energingam numeriui savito žavesio pridėjo ir tai, kad akordeonistas grojo užsirišęs akis, tačiau tai nė kiek nepakenkė jo pasirodymo kokybei.
Kažkada M. Mikutavičius lietuviškoje spaudoje buvo pareiškęs, kad AC/DC yra viena mėgstamiausių jo roko grupių, kuri vieną dieną galimai skambės ir per jo laidotuves. Tad to paties M. Mikutavičiaus Vilniaus gatvės muzikantui ištartas komplimentas ir lyginimas su šia grupe – didžiulis įvertinimas iš jo lūpų.
„Akordeonas niekad neįėjo į mano mėgiamų instrumentų šimtuką, kaimo reikalai. Bet ką parodė šiandien, Nikita, turiu pripažinti, aš visai kitaip dabar žiūriu. Po velniais, čia buvo gerai, čia buvo draivas, čia buvo groovas, čia buvo AC/DC su akordeonu“, – lygins jis.
Raištį ant akių teigiamai įvertino ir Rūta Ščiogolovaitė, pastebėjusi, kad tai nebuvo pagrindinis pasirodymo akcentas.
„Bet pirmam plane buvo akordeonas, aš taip perskaičiau tokią mintį“, – gyrė kita komisijos narė.
Ar Nikitai užteko komisijos narių palaikymo ir šis pateko į kitą etapą?
Tai sužinokite tiesioginėje „Lietuvos talentų“ transliacijoje, esančioje straipsnio pradžioje.
Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Lietuvos talentai“.
