TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Lengvoji atletika

Iš Baltarusijos į Lenkiją: Marios Žodzik kelias nuo darbo „McDonald‘s“ iki pasaulio čempionato sidabro

2025-09-22 22:13 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-22 22:13

Maria Žodzik | Scanpix nuotr.

Tokijuje (Japonija) sekmadienį baigėsi pasaulio lengvosios atletikos čempionatas. Paskutinę dieną didžiausią staigmeną moterų šuolio į aukštį sektoriuje pateikė Lenkijos atstovė Maria Žodzik.

0

Iš Baltarusijos kilusi sportininkė net prastomis oro sąlygomis pagerino karjeros rekordą ir trečiu bandymu įveikė 2 m aukštį. Tai M. Žodzik atnešė sidabrą.

„Šis medalis reiškia, kad aukojausi ne veltui. Ilgai galvojau, ar pasielgiau teisingai. Baltarusijoje palikau savo šeimą, draugus, visą gyvenimą, o čia esu praktiškai viena. Visgi, Lenkijoje dabar jaučiuosi kaip namuose. Šis medalis yra tarsi padėka Lenkijai už leidimą man varžytis po šios šalies vėliava. Nežinau, ką daugiau pridurti. Įgyvendinau savo svajonę.

Be Dievo pagalbos to nebūčiau padariusi. Džiaugiuosi, kad savo pasirodymu šią niūrią dieną galėjau jus pradžiuginti. Šitas sidabras – tarsi saulės spindulys. Tiesą pasakius, prieš finalą turėjau sveikatos problemų. Man ir dabar stipriai skauda klubą. Dabar bent mėnesį nesportuosiu ir stengsiuosi pasveikti, o vėliau kibsiu į darbus“, – susigraudinusi Lenkijos žiniasklaidai sakė M. Žodzik.

M. Žodzik gimė Baltarusijoje ir ilgai atstovavo šiai valstybei. M. Žodzik buvo įtraukta į Baltarusijos rinktinės sudėtį 2021 m. Tokijo olimpiadai, bet startuoti ten negalėjo dėl pažeistų antidopingo agentūros taisyklių – per mažo atliktų testų skaičiaus. Teigiama, kad sportininkės testavimu turėjo rūpintis Baltarusijos antidopingo agentūra, bet kažkodėl to nepadarė.

Vėliau M. Žodzik atvyko į Lenkiją, įsidarbino „McDonald‘s“ restorane prie gruzdintuvės ir stengėsi tai kažkaip suderinti su treniruotėmis. Šiek tiek pinigų užsidirbusi M. Žodzik atsisakė darbo „McDonald‘s“ ir nusprendė visiškai koncentruotis į pasiruošimą olimpinėms žaidynėms, tuo labiau, kad po darbo restorane ją vargindavo nugaros skausmai.

2024 m. kovą M. Žodzik gavo Lenkijos pilietybę, nes jos seneliai kilę būtent iš šios valstybės, bei galėjo startuoti Paryžiaus olimpiadoje. Lenkija kiek anksčiau suteikė pilietybę ir Baltarusijos sprinterei Kryscinai Cimanouskajai, kuri Tokijo olimpiados metu pabėgo nuo baltarusių.

