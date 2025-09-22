Iš Baltarusijos į Lenkiją: Marios Žodzik kelias nuo darbo „McDonald‘s“ iki pasaulio čempionato sidabro

Iš Baltarusijos kilusi sportininkė net prastomis oro sąlygomis pagerino karjeros rekordą ir trečiu bandymu įveikė 2 m aukštį. Tai M. Žodzik atnešė sidabrą.
Tokyo World Champs— Salwa Eid Campbell-Brown 🇧🇭🇯🇲 (@TnFtms) September 21, 2025
Last meet of a long season
Horrible rainy weather
You’re sitting in 4th place
This is your last attempt at 2.00
This would be a personal best
You give everything
You extend your body like never before
The bar shakes but stays on
You win silver
Maria Zodzik 🥈 pic.twitter.com/23UA39zRcA
„Šis medalis reiškia, kad aukojausi ne veltui. Ilgai galvojau, ar pasielgiau teisingai. Baltarusijoje palikau savo šeimą, draugus, visą gyvenimą, o čia esu praktiškai viena. Visgi, Lenkijoje dabar jaučiuosi kaip namuose. Šis medalis yra tarsi padėka Lenkijai už leidimą man varžytis po šios šalies vėliava. Nežinau, ką daugiau pridurti. Įgyvendinau savo svajonę.
Be Dievo pagalbos to nebūčiau padariusi. Džiaugiuosi, kad savo pasirodymu šią niūrią dieną galėjau jus pradžiuginti. Šitas sidabras – tarsi saulės spindulys. Tiesą pasakius, prieš finalą turėjau sveikatos problemų. Man ir dabar stipriai skauda klubą. Dabar bent mėnesį nesportuosiu ir stengsiuosi pasveikti, o vėliau kibsiu į darbus“, – susigraudinusi Lenkijos žiniasklaidai sakė M. Žodzik.
M. Žodzik gimė Baltarusijoje ir ilgai atstovavo šiai valstybei. M. Žodzik buvo įtraukta į Baltarusijos rinktinės sudėtį 2021 m. Tokijo olimpiadai, bet startuoti ten negalėjo dėl pažeistų antidopingo agentūros taisyklių – per mažo atliktų testų skaičiaus. Teigiama, kad sportininkės testavimu turėjo rūpintis Baltarusijos antidopingo agentūra, bet kažkodėl to nepadarė.
Vėliau M. Žodzik atvyko į Lenkiją, įsidarbino „McDonald‘s“ restorane prie gruzdintuvės ir stengėsi tai kažkaip suderinti su treniruotėmis. Šiek tiek pinigų užsidirbusi M. Žodzik atsisakė darbo „McDonald‘s“ ir nusprendė visiškai koncentruotis į pasiruošimą olimpinėms žaidynėms, tuo labiau, kad po darbo restorane ją vargindavo nugaros skausmai.
2024 m. kovą M. Žodzik gavo Lenkijos pilietybę, nes jos seneliai kilę būtent iš šios valstybės, bei galėjo startuoti Paryžiaus olimpiadoje. Lenkija kiek anksčiau suteikė pilietybę ir Baltarusijos sprinterei Kryscinai Cimanouskajai, kuri Tokijo olimpiados metu pabėgo nuo baltarusių.
This should be Netflix movie (in fact there was similar movie with Lundgren 35 years ago)— J.A. Mayer (@manplanyen) September 21, 2025
Maria Zodzik was young athlete from Belarus. She left country because of oppressive politics
Moved to Poland, worked in McDonalds & trained on her own
Now she’s winning medals for Poland pic.twitter.com/Z9yxB7fyXA
