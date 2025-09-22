UFC kovotoją stiprus smūgis į tarpkojį pasiuntė į ligoninę – po kovos negalėjo šlapintis ilgiau nei parą

Nuo kovos pradžios praėjus vos 51 sek. Z. Reese‘as įspyrė varžovui į tarpkojį. Spyris buvo toks stiprus, kad S. Dumas buvo išvežtas iš arenos ir nugabentas į ligoninę. Kadangi buvo nuspręsta, kad Z. Reese‘as neleistiną spyrį atliko netyčia, jis diskvalifikacijos išvengė, o kova buvo palikta be nugalėtojo.
SD Dumas tells Doctor "I CANT FEEL MY RIGHT BALL" after getting kicked in the Nuts vs Zachary Reese 👀😬🍒 #UFCNoche
Thoughts??? 🧐💭 pic.twitter.com/gCCCwgEx8lREKLAMAREKLAMA— MMA Homie Podcast (@theMMAhomies) September 13, 2025
Dumas stretchered out #NocheUFC. pic.twitter.com/MLdjURr2d5— Amy Kaplan (@PhotoAmy33) September 13, 2025
S. Dumas po kovos ilgiau nei parą negalėjo šlapintis ir pateikė atsaką tiems, kurie aiškino, kad jis traumą suvaidino.
„Tikrai nenorėjau, kad kova baigtųsi be nugalėtojo. Abu su Zachu norime, kad būtų surengta revanšinė kova. Kai kurie iš jūsų sako, kad traumą suvaidinau, bet tai buvo tikras spyris į tarpkojį. Žinau, kad tokie dalykai koviniame sporte kartais nutinka, reikia tai priimti kaip normalų dalyką. Tikiuosi, kad galėsime su Zachu susikauti ir pagaliau išsiaiškinti, kas iš mūsų stipresnis“, – teigė S. Dumas.
S. Dumas neslėpė, kad šova su Z. Reese‘u jam yra gyvybiškai reikalinga. JAV kovotojas neseniai atskleidė, kad jo banko sąskaitoje yra likę vos mažiau nei 14 JAV dolerių. Amerikiečio finansinė situacija būtų geresnė, jei ne jo teisinės problemos, dėl kurių S. Dumas negalėjo kautis „UFC 317“ turnyre prieš Jacksoną McVey. S. Dumas reikėjo dėvėti apykoję ir jis teisiškai negalėjo jos nusiimti laiku, o žengti į UFC narvą dėvint apykoję yra draudžiama. S. Dumas per gyvenimą jau buvo areštuotas 14 kartų. Neseniai jis buvo apkaltintas smurtu artimoje aplinkoje prieš savo merginą, o policija kovotoją tąkart rado besislepiantį...šuns narve.
S. Dumas jau ieško būdų, kaip užsidirbti papildomų pajamų ir fanams pareiškė, kad už papildomą mokestį atsiųs savo sėklidžių kapšelio nuotrauką.
