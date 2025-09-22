Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Ispanija „La Liga“ ir „El Clásico“

Dar vienas gynėjas nori prisijungti prie „Real“ kaip laisvasis agentas 2026 metais

2025-09-22 21:36 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-22 21:36

Dayotas Upamecanas siekia ateities „Santiago Bernabeu“ arenoje – prancūzas išreiškė norą karjerą tęsti Madrido „Real“ komandoje, kai 2026-aisiais baigsis jo kontraktas su Miuncheno „Bayern“.

Dayotas Upamecano | Scanpix nuotr.

0

Pagrindiniai Ispanijos šaltiniai praneša, kad D. Upamecano agentai jau pasiūlė gynėjo paslaugas Madrido klubui – futbolininkas siekia tapti dar vienu iš prancūzų „Los Blancos“ ekipoje. Vokietijoje skeptiškai vertinama galimybė, kad „Bayern“ pavyks jį išlaikyti – nauja sutartis kol kas net neartėja prie finišo tiesiosios.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jis nėra vienintelis tokiu būdu bandantis papildyti komandą. Dėl tokio varianto svarstoma ir Ibrahima Konate iš „Liverpool“ stovykloje. Abiejų gynėjų sutartys baigiasi 2026 metų vasarą.

Visgi, D. Upamecano nėra pirmas „Real“ prioritetas perėjimų rinkoje: klubo vadovai šiuo metu rimčiau domisi I. Konate, tačiau pastarųjų dienų informacija patvirtina, kad „baltųjų“ noras stiprinti gynybą neišblėsęs. Kalbama, jog D. Upamecano neslepia noro sekti Davido Alabos ar Antonio Rudigerio pėdomis ir atvykti į Madridą kaip laisvasis agentas.

