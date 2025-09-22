Dar vienas gynėjas nori prisijungti prie „Real“ kaip laisvasis agentas 2026 metais

Pagrindiniai Ispanijos šaltiniai praneša, kad D. Upamecano agentai jau pasiūlė gynėjo paslaugas Madrido klubui – futbolininkas siekia tapti dar vienu iš prancūzų „Los Blancos“ ekipoje. Vokietijoje skeptiškai vertinama galimybė, kad „Bayern“ pavyks jį išlaikyti – nauja sutartis kol kas net neartėja prie finišo tiesiosios.
Jis nėra vienintelis tokiu būdu bandantis papildyti komandą. Dėl tokio varianto svarstoma ir Ibrahima Konate iš „Liverpool“ stovykloje. Abiejų gynėjų sutartys baigiasi 2026 metų vasarą.
Visgi, D. Upamecano nėra pirmas „Real“ prioritetas perėjimų rinkoje: klubo vadovai šiuo metu rimčiau domisi I. Konate, tačiau pastarųjų dienų informacija patvirtina, kad „baltųjų“ noras stiprinti gynybą neišblėsęs. Kalbama, jog D. Upamecano neslepia noro sekti Davido Alabos ar Antonio Rudigerio pėdomis ir atvykti į Madridą kaip laisvasis agentas.
