Alexas Pereira uošiasi revanšui prieš Magomedą Ankalajevą – prieš kovą turės numesti 13 kilogramų

Buvęs dviejų divizionų UFC čempionas A. Pereirra (12-3 MMA, 9-2 UFC) spalio 4-osios sieks susigrąžinti pussunkio svorio kategorijos diržą po to, kai d„UFC 313“ turnyre vieningu teisėjų sprendimu pralaimėjo M. Ankalajevui (21-1-1 MMA, 12-1-1 UFC).
A. Pereirra tvirtina išanalizavęs savo klaidas pirmojoje dvikovoje ir tikisi visai kitokio scenarijaus revanšinėje kovoje.
Prieš žengdamas į narvą, A. Pereira pirmiausia turės numesti nemažai kilogramų. Įsikūręs su savo komanda viešbutyje, brazilas pasitikrino svorį ir užfiksavo 234,1 svaro (106,2 kg).
A. Pereirrai teks numesti iki 205 svarų (93 kg) ar mažiau, kad atitiktų numatytą svorio limitą.
Per visą MMA karjerą A. Pereirra nėra viršijęs svorio limito.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!