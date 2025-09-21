Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > MMA

Alexas Pereira uošiasi revanšui prieš Magomedą Ankalajevą – prieš kovą turės numesti 13 kilogramų

2025-09-21 20:08 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-21 20:08

Buvęs UFC čempionas brazilas Alexas Pereirra atvyko į Las Vegasą, kur tęs pasiruošimą už dviejų savaičių vyksiančiam „UFC 320 turnyrui bei revanšinei kovai su Magomedu Ankalajevu.

Alexas Pereira | „Stop“ kadras

Alexas Pereira | „Stop" kadras

Buvęs dviejų divizionų UFC čempionas A. Pereirra (12-3 MMA, 9-2 UFC) spalio 4-osios sieks susigrąžinti pussunkio svorio kategorijos diržą po to, kai d„UFC 313“ turnyre vieningu teisėjų sprendimu pralaimėjo M. Ankalajevui (21-1-1 MMA, 12-1-1 UFC).

A. Pereirra tvirtina išanalizavęs savo klaidas pirmojoje dvikovoje ir tikisi visai kitokio scenarijaus revanšinėje kovoje.

Prieš žengdamas į narvą, A. Pereira pirmiausia turės numesti nemažai kilogramų. Įsikūręs su savo komanda viešbutyje, brazilas pasitikrino svorį ir užfiksavo 234,1 svaro (106,2 kg).

A. Pereirrai teks numesti iki 205 svarų (93 kg) ar mažiau, kad atitiktų numatytą svorio limitą.

Per visą MMA karjerą A. Pereirra nėra viršijęs svorio limito.

