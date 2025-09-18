„Vilniuje žada būti naktis, kuri perrašys MMA istoriją Baltijos šalyse“: UTMA pranešė apie bendradarbiavimą su „Brave CF“

„Brave Combat Federation“ („Brave CF“), sparčiausiai auganti ir labiausiai globalizuota mišrių kovos menų organizacija pasaulyje, rengiasi įsirašyti į istoriją pirmą kartą atvykdama į Lietuvą.
Spalio 18 d., šeštadienį, didžiausioje Vilniaus arenoje įvyks „Brave CF 99“ turnyras, organizuojamas bendradarbiaujant su „Unique & Talented Martial Artists“ (UTMA) organizacija ir žymintis dar vieną svarbų etapą „Year of the Brave“ istorijoje.
Po „Brave CF 98“ ir „Brave CF: GEORGIA VS. THE WORLD“ renginių pagreitį įgavusi Bahreine įkurta organizacija išlaiko tempą ir įtraukia Lietuvą kaip 38-ąją šalį, kurioje vyks Brave CF renginiai. Šis svarbus momentas pabrėžia jos nepailstamą MMA globalizacijos, tvarių sistemų kūrimo ir elitinių sportininkų pristatymo naujose ir neišnaudotose rinkose misiją.
„Brave CF yra įsipareigojusi plėstis į naujas teritorijas, tuo pačiu suburdama įvairias bendruomenes po pasaulinės sporto ekosistemos skėčiu. Mūsų debiutas Lietuvoje žymi dar vieną svarbų etapą Brave metais, nes mes toliau stipriname savo pozicijas visame pasaulyje. Europa vaidina svarbų vaidmenį mūsų vizijoje ir mes liekame pasiryžę skatinti MMA augimą čia, sujungti jį su tarptautine arena ir kurti ilgalaikes galimybes tiek sportininkams, tiek sportui klestėti“, – teigė „Brave Combat Federation“ prezidentas Mohammedas Shahidas.
„Esame dėkingi „Brave Combat Federation“ už MMA plėtrą Lietuvoje ir už tai, kad mūsų sportininkams suteikėte pasaulinę platformą. Pavelo Dailidko karūnavimas „Brave CF“ sunkiasvorių pasaulio čempionu tapo istoriniu įvykiu mūsų šaliai, įkvėpė naują sportininkų kartą, norinčią atstovauti Lietuvai pasaulinėje arenoje. Tikime, kad „Brave CF 99“ turnyras Vilniuje pakels mūsų sportą į dar aukštesnį lygį“, – teigė UTMA vadovas Viktoras Gecas.
Lietuvos ir visos Europos sirgaliai gali tikėtis įspūdingo kovų vakaro, nes „Brave CF 99“ turnyre dalyvaus žvaigždžių komanda iš viso pasaulio ir išskirtiniai regiono talentai, trokštantys pasinaudoti savo šansu po ryškiausiomis šviesomis. Vietos herojai susirungs su žinomais vardais, todėl atmosfera Vilniuje turėtų būti ypač karšta.
„Brave CF“ atvykimas į Lietuvą taip pat turi papildomą reikšmę, nes organizacija žengia vis arčiau labai laukiamo „Brave 100“ turnyro. Kiekvienas renginys kelia didesnius reikalavimus, dar labiau sustiprindamas organizacijos įsipareigojimą rengti nepamirštamus mega šou ir kurti naujas galimybes mišrių kovos menų sportininkams visuose žemynuose. Laukite oficialių kovų paskelbimo ir daugiau informacijos artimiausiomis savaitėmis, nes „Brave CF 99“ Vilniuje žada būti naktis, kuri perrašys MMA istoriją Baltijos šalyse.
2016 m. įkurta „Brave Combat Federation“ yra sparčiausiai auganti MMA organizacija pasaulyje, siekianti paversti mišrius kovos menus iš renginių organizavimo verslo į visapusišką sporto ekosistemą. Siekdama suteikti kovotojams visame pasaulyje platformą, kurioje jie galėtų parodyti savo talentą, „Brave CF“ surengė daugiau nei 100 renginių rekordiškai dideliame 38 šalių skaičiuje.
Organizacija gali pasigirti didžiausia pasaulyje MMA plėtros programa, kurioje dalyvauja daugiau nei 900 kovotojų iš 90 šalių, remiančia sportininkus nuo pradedančiųjų iki profesionalių žvaigždžių. „Brave CF“ aktyviai remia pastangas, kad MMA sporto šaka gautų „SportsAccord“ pripažinimą ir galbūt būtų įtraukta į olimpines žaidynes.
„Unique & Talented Martial Artists“ (UTMA) yra pirmaujanti kovos menų organizacija Lietuvoje, įkurta 2022 m. Nuo pirmojo renginio UTMA surengė 14 veiksmo kupinų šou, kuriuose dalyvavo geriausi šalies talentai. Pabrėždama savo augimą, UTMA surengs buvusio WBA pasaulio čempiono Eimanto Stanionio pirmąją profesionalią bokso kovą Lietuvoje. Turėdama misiją vienyti gerbėjus, remti kovotojus ir bendradarbiauti su nacionalinėmis federacijomis, UTMA toliau kelia kovos menų populiarumą visoje šalyje.
