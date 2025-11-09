Nufilmuota, kaip policininkai vijosi vairuotoją: 23-ejų vaikinas – be teisių ir vogtais numeriais

Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže.
Kai Tauragės apskrityje policija eilinei patikrai sustabdė niekuo neišsiskiriantį automobilį, nenustebino ir pastaraisiais metais dažnas radinys. 23-ejų keleivis turėjo narkotikų bei prisipažino, kad šie jo. Policininkai pradėjo ikiteisminį tyrimą.
Tačiau jau kitą naktį pareigūnai įsivėlė į štai šį persekiojimą. Stabdomas nestoja „Volkswagen Passat“ prancūziškais numeriais vairuotojas. Policininkai jį vejasi gyvenviečių ir užmiesčio keliais, šokinėdamas per greičio slopinimo kalniukus „Volkswagen“ leidžia kibirkščių spiečius.
Galų gale posūkyje vairuotojas automobilio nesuvaldo ir apsiverčia pakelės griovyje. Paaiškėja, kad už vairo sėdėjo tas pats vakar sučiuptas narkomanas.
„Šį kartą pažeidimų sąrašas dar ilgesnis. Vyras vairavo neturėdamas teisės, nepakluso policijos reikalavimams, automobilis be techninės apžiūros ir draudimo bei su svetimais prancūziškais numeriais“, – sakė Tauragės apskrities policijos atstovė Greta Kęsminaitė-Pudžemė.
Maža to, juodoje guminėje pirštinėje jaunuolis vežėsi marihuanos. Tad vos per dvi paras 23-ejų Tauragės rajono gyventojas „užsidirbo“ du ikiteisminius tyrimus bei virtinę administracinių pažeidimų protokolų. Už tai jam gresia pora metų kalėjime.
Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.
