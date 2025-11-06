 
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Nelaimė Skuodo rajone: vandens telkinyje rastas kūnas

2025-11-06 12:41 / šaltinis: ELTA
2025-11-06 12:41

Skuodo rajone vandens telkinyje trečiadienį rastas vyro kūnas, pranešė policija.

Skuodo rajone vandens telkinyje trečiadienį rastas vyro kūnas, pranešė policija.

0

Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, apie 11.30 val. Kanyzelio kaime, iš vandens telkinio ištrauktas mirusio vyro (gim. 1950 m.) kūnas.

Kaip pranešė ugniagesiai, skenduolis tvenkinyje buvo pastebėtas maždaug 2 metrų nuo kranto atstumu. Vyro kūną iš vandens telkinio ištraukė ugniagesys, vilkėdamas hidrokostiumą, panaudojęs parankines priemones.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.

