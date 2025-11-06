Nelaimė Skuodo rajone: vandens telkinyje rastas kūnas

Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, apie 11.30 val. Kanyzelio kaime, iš vandens telkinio ištrauktas mirusio vyro (gim. 1950 m.) kūnas.
Kaip pranešė ugniagesiai, skenduolis tvenkinyje buvo pastebėtas maždaug 2 metrų nuo kranto atstumu. Vyro kūną iš vandens telkinio ištraukė ugniagesys, vilkėdamas hidrokostiumą, panaudojęs parankines priemones.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
