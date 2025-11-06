 
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Policija aiškinasi konflikto tarp Klaipėdos dramos teatro aktoriaus ir režisieriaus aplinkybes

2025-11-06 15:57
2025-11-06 15:57

Klaipėdos dramos teatre trečiadienio vakarą spektaklio „Ričardas III“ repeticijos metu kilo konfliktas tarp vieno iš aktorių ir režisieriaus Artūro Areimos. 

Klaipėdos dramos teatras BNS Foto

Klaipėdos dramos teatre trečiadienio vakarą spektaklio „Ričardas III“ repeticijos metu kilo konfliktas tarp vieno iš aktorių ir režisieriaus Artūro Areimos. 

Pranešama, kad dėl konflikto atšaukiama spektaklio premjera, sustabdytos tolimesnės repeticijos.

Klaipėdos apskrities policijos atstovė Asta Kažukauskienė BNS informavo, kad pareigūnai pranešimą apie konfliktą Teatro gatvėje esančiame teatre gavo trečiadienio vakarą, apie 19.45 valandą.

„Įvykio aplinkybės tikslinamos“, – ketvirtadienį sakė policijos atstovė.

