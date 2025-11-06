Policija aiškinasi konflikto tarp Klaipėdos dramos teatro aktoriaus ir režisieriaus aplinkybes

Pranešama, kad dėl konflikto atšaukiama spektaklio premjera, sustabdytos tolimesnės repeticijos.
Klaipėdos apskrities policijos atstovė Asta Kažukauskienė BNS informavo, kad pareigūnai pranešimą apie konfliktą Teatro gatvėje esančiame teatre gavo trečiadienio vakarą, apie 19.45 valandą.
„Įvykio aplinkybės tikslinamos“, – ketvirtadienį sakė policijos atstovė.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!