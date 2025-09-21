Buvęs UFC čempionas Conoras McGregoras atskleidė artimiausius savo planus

„The Mac“ tikrai džiaugiasi galimybe sugrįžti. Aš būsiu „White House“ turnyre, – „Fox & Friends“ laidoje sakė C. McGregoras. – Kovosiu su M. Chandleriu. Su juo dalyvavome „The Ultimate Fighter“, turėjome gerą tarpusavio kovą žodžiais. Jis stiprus, kietas vyrukas.“
Nors C. McGregoras atrodo įsitikinęs savo dalyvavimu, UFC generalinis direktorius Dana White ne kartą pabrėžė, jog planų dėl Baltųjų rūmų turnyro kovų sąrašo neskelbs iki ateinančio vasario.
Vis dėlto D. White'as pripažino nuolat bendraujantis su C. McGregoru, o airis atrodo labai rimtai nusiteikęs pagaliau sugrįžti į narvą šiame istoriniame renginyje.
C. McGregoras nekovojo nuo tada, kai trilogijoje su Dustinu Poirier patyrė baisią kojos traumą. Jis treniravo kovai prieš M. Chandlerį, kuri buvo suplanuota 2024 m. birželį, tačiau dėl treniruotėje patirtos piršto traumos C. McGregoras buvo priverstas pasitraukti. Tuomet dvikova taip ir nebuvo perkelta į kitą datą.
Pats M. Chandleris visai neseniai portalui „MMA Fighting“ sakė, kad savo kitą kovą norėtų turėti būtent šiame turnyre, o idealus varžovas jam būtų C McGregoras.
„Manau, kad dabar esame arčiau nei bet kada anksčiau, – apie galimybę kovoti su C. McGregoru sakė M. Chandleris. – Visada sakiau, jei lažinatės, neverta statyti už tai, kad jis tikrai sugrįš, bet dabar situacija labai pasikeitė. Giliai širdyje jaučiu, kad kovosiu su Conoru McGregoru Baltuosiuose rūmuose ir tai tikrai turi daugybę prasmingų priežasčių.“
