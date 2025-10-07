Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos talentai

„Lietuvos talentuose“ – istorinis momentas: 10-metis Ąžuolas Šeduikis pagerino pasaulio rekordą

2025-10-07 14:35 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-07 14:35

Marijampolietis Ąžuolas Šeduikis – jaunuolis, pasižymintis neįtikėtina drąsa ir ambicijomis. Netikėtai atradęs sportinį pratimą, vadinamą „meška“, jis pasiryžo tapti pirmuoju pasaulyje, kuris šį pratimą atliks daugiausia kartų.

Marijampolietis Ąžuolas Šeduikis – jaunuolis, pasižymintis neįtikėtina drąsa ir ambicijomis. Netikėtai atradęs sportinį pratimą, vadinamą „meška", jis pasiryžo tapti pirmuoju pasaulyje, kuris šį pratimą atliks daugiausia kartų.

Ąžuolo sugebėjimais stebėjosi ne tik tėvai, bet ir teisėjai bei žiūrovai, sutikę jį „Lietuvos talentų“ scenoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Gimęs tapti sportininku

Nuo vos dvejų metų Ąžuolas rodė susidomėjimą sportu – tai patvirtina ir jo mama.

„Sekė tėčio pėdomis, darė viską paskui tėtį“, – dalijosi moteris.

Pandemijos metu, kai visi buvo užsidarę namuose, Ąžuolo tėtis kartu su bendraminčiais Marijampolėje įrengė sportui skirtus įrenginius lauke. Pasak tėčio, berniukas tuomet taip pat parodė žingeidumą ir ryžtą – aktyviai padėjo ruošiant erdvę sportui.

Gatvės gimnastų pasirodymai dar labiau sudomino Ąžuolą ir jis panoro pabandyti tai pats.

„Jis man sako: „Tėti, užkabink ir mane ant to turniko“, – pasakojo Ąžuolo tėtis.

Įžengęs į sceną, Ąžuolas drąsiai prisistatė teisėjams ir pristatė savo atliekamą triuką.

Pasiekė pasaulio rekordą

Kaip pats sakė, jis nori pagerinti pasaulio Gineso rekordą, atliekant gimnastinį pratimą „meška“.

„Tu gerinsi pasaulio rekordą?“ – nuostabos neslėpė teisėja Rūta Ščiogolevaitė.

Šiuo metu Ąžuolui priklauso 134 „meškų“ rekordas. Laidos „Lietuvos talentai“ vedėjas Mindaugas Stasiulis palydėjo jaunąjį sportininką į atskirą patalpą, kur vykstant laidai šis stengėsi pagerinti Gineso rekordą.

„Vargšė jo nugara“, – sakė R. Ščiogolevaitė.

Laidos dalyviai, stebėdami Ąžuolo sugebėjimus, skatino jį palaikymo žodžiais.

„Šaunuolis, Ąžuolai, tu gali!“ – skandavo dalyviai.

Ąžuolas – kitame etape

„Kaip jis turi jaustis, aš net neįsivaizduoju. Ar matėte – jam jau nusilupo delnų oda“, – kalbėjo Andželika Cholina ir Vytautas Rumšas jaunesnysis.

Įveikęs net 200 „meškų“ rekordą, Ąžuolas nesiruošė sustoti. Girdėdamas aplinkinių ovacijas ir palaikymą, berniukas sugebėjo padaryti net 250 „meškų“!

Pasiekęs pasaulio rekordą, Ąžuolas sugrįžo į sceną, kur pranešė teisėjams džiugią žinią apie pasiektą rezultatą.

„Tu esi šaunuolis ir turi 4 TAIP! Susitiksime kitame etape!“ – sušuko visi teisėjai ir palydėjo Ąžuolą skambiais plojimais.

Laidą „Lietuvos talentai“ žiūrėkite sekmadieniais 19:30 val. per TV3 televiziją ir naujienų portale tv3.lt

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Lietuvos talentai“.

