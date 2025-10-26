Kalendorius
Spalio 26 d., sekmadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
9
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kažkas ne taip su atvykėliais Lietuvoje – po Dundulio žodžių sukluso ir ekspertai

2025-10-26 09:00 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-10-26 09:00

Lietuvoje vis dažniau keliami klausimai, kiek iš tiesų šalyje gyvena užsieniečių ir ar visi jie registruoti teisėtai. Ekspertai sako, kad nelegaliai atvykusiųjų skaičiai, apie kuriuos kalba kai kurie verslininkai, yra gerokai perdėti, o kontrolės sistema – griežta ir veikianti.

Lietuvoje vis dažniau keliami klausimai, kiek iš tiesų šalyje gyvena užsieniečių ir ar visi jie registruoti teisėtai. Ekspertai sako, kad nelegaliai atvykusiųjų skaičiai, apie kuriuos kalba kai kurie verslininkai, yra gerokai perdėti, o kontrolės sistema – griežta ir veikianti.

REKLAMA
9

Apie tai, tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“, diskutuoja Migracijos departamento direktorė Evelina Gudzinskaitė ir SADM Užsieniečių integracijos grupės vadovė Laura Perevičiūtė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Norfos“ vadovas Dainius Dundulis mano, kad atvykėlių Lietuvoje yra gerokai daugiau, negu išties yra užsiregistravusių, ir sako, kad reikėtų kontroliuoti dar atidžiau ir sužiūrėti juos visus, nes tie skaičiai gali būti daug didesni ir stulbinantys. Ką jūs galvojate?

REKLAMA
REKLAMA

E. Gudzinskaitė: Kad yra neteisėtų migrantų, kažkur pasislėpusių, žinoma, tokių yra, bet kiek aš girdžiu, kokius skaičius kai kurie žmonės paskelbia viešai, tai tikrai yra nerealu. Mūsų šalis yra nedidelė, pasieniečiai labai daug dirba, kadangi dabar Lenkija vykdo sienų kontrolę.

REKLAMA

Sienos priežiūra ir policija yra informuota apie tai, kaip tuos užsieniečius tikrinti. Valstybinė darbo inspekcija – prasmukti nepastebėtam per mūsų kontrolės filtrą į Lietuvos teritoriją yra labai sunku, nebent sėdėsi miškuose, niekur nelįsi ir ten kažką veiksi, bet mes turime erdvę be vidaus sienų – visą Šengeno erdvę.

Tad rizika, kad atvykusi į Lietuvą dalis asmenų neteisėtai išvyksta į kitas Europos valstybes ir ten apsistoja, yra didelė. Vis dėlto, aš nekalbėčiau apie tokius skaičius, nes girdėjau, neva vos ne trečdalis visų užsieniečių čia yra neteisėtai, vos ne 100 tūkst. – tai yra nerealus skaičius. Aš jo patvirtinti negalėčiau, nes mes tada juos turėtume aplinkui tiesiog jausti.

REKLAMA
REKLAMA

Užsiminėte apie užsieniečius, kurie buvo atvykę ir išvyko, panašios kalbos girdimos ir apie ukrainiečius, kurie buvo atvykę į Lietuvą dar prieš keletą metų, o po to, kai prasidėjo karas, išvyko į kitas šalis. Kodėl išties tiek nemažai ukrainiečių paliko Lietuvą ir išvyko?

E. Gudzinskaitė: Problemų įvairių. Dalis ukrainiečių, atvykusių, po kelių mėnesių sugrįžo į Ukrainą, pamatę, kad ten vis dėlto nėra visiško bombardavimo ir gyventi įmanoma. Labai daug sugrįžo, kiti išgirdo informaciją, kad išmokos geresnės kitose Europos valstybėse, ir pervažiavo ten, bet mes matome, kad dabar kitos valstybės jau tas išmokas užbaigia, jau reikalauja, pavyzdžiui, Vokietijoje, kad tu kalbėtum vokiškai, o tai sudėtinga išmokti.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Dalis dabar vėl migruoja atgal pas mus – mes matome tą parvykimą atgal. Vienareikšmiškai sakyti, kad iš mūsų tik išvyksta, negalėčiau. Matome, ypač pastarąjį pusmetį, kad ukrainiečių, čia gavusių laikiną apsaugą, skaičius vėl auga. Turėjome 45 tūkst. pavasarį, dabar jau turime 49 tūkst.

REKLAMA

Jeigu grįžta atgal į Lietuvą, ar jiems dar reikia tvarkytis kažkokius papildomus dokumentus? Kokios ten būna sąlygos?

E. Gudzinskaitė: Reikia vėl gauti leidimą gyventi, yra skaitmeninis leidimas, labai paprasta. Tiesiog reikia užsiregistruoti Migracijos departamente.

„Norfos“ vadovas Dainius Dundulis ragina gerai patikrinti, kurie iš tų 24 tūkst. atvykėlių iš tiesų yra čia atvykę, o kurie ne. Verslininkas sako, kad vien tik tai, ar imigrantas dirba, ar nedirba, dar neparodo realios situacijos. Ką atsakytumėte į šias pastabas?

REKLAMA

L. Perevičiūtė: Kontrolė iš dalies vyksta. Sutinku su Evelina, kad pas mus institucijos dirba tikrai neblogai. Yra sukurta tarpinstitucinė darbo grupė, kurioje dalyvauja ir mūsų pasieniečiai, ir Darbo inspekcija, ir „Sodros“ atstovai, yra keičiamasi informacija.

Aš irgi abejočiau, kad yra tokie dideli kiekiai žmonių, kurie neteisėtai yra Lietuvoje. Jau vien žiūrint į tai, kad Lietuvoje yra gana sunku dirbti vien tik nelegaliai ir sunku atsiskaitinėti vien tik grynaisiais pinigais.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Yra labai daug pas mus sisteminių dalykų, kur išgyventi nesant sistemoje yra gana sudėtinga. Kvescionuočiau tą skaičių, bet bendradarbiavimas tarp institucijų vyksta jau kurį laiką, yra sukurta ta tarpinstitucinė darbo grupė. Atrodo, kad mažėja nustatytų nelegaliai dirbančių asmenų.

Kodėl mums sudėtinga juos išlaikyti čia, kad jie dirbtų? Skaičiai didžiuliai, ir ne vienas ekspertas yra paskaičiavęs, kiek mes gautume lėšų į biudžetą, jeigu sėkmingai juos išlaikytume, bet labai daug jų išvyko į kitas Vakarų šalis. Kas čia buvo blogai?

REKLAMA

L. Perevičiūtė: Aš irgi nesakyčiau, kad labai daug jų išvyko. Jų labai daug vis dar čia yra, ir šiaip, labai daug jų moka mokesčius į biudžetą. Mes tikrai matome, kad nuo karo pradžios yra sumokėta daugiau negu 330 mln. į Lietuvos biudžetą – neseniai žiūrėjau šį skaičių.

Tai, kad pas mus yra 49 tūkst. laikiną apsaugą turinčių asmenų, yra tikrai gana dideli skaičiai. Šiaip Europos Sąjungoje mes vis dar esame tarp lyderiaujančių. Šalia to reikia turėti omenyje, kad dalis tų ukrainiečių neišvyko. Jie tiesiog pakeitė savo pagrindą gyventi Lietuvoje.

REKLAMA

Dalis jų perėjo į gyvenimą darbo pagrindu, dalis – į studijų pagrindą, nes tai yra galbūt labiau užtikrintas, stabilesnis jų pagrindas gyventi. Jie tuomet žino, kiek laiko čia gali būti, kokios sąlygos ir panašiai, nes laikina apsauga turi laikinumo ir neapibrėžtumo aspektą, kas jiems šiek tiek trukdo integruotis.

Dalis juda todėl, kad juda šeimos nariai, giminės – jie vis tiek juda bendruomenėmis. Ten, kur nusistovi tam tikri regionai, dalis pajuda. Pavyzdžiui, mes matome, kad pas mus didžioji dalis yra atvykusi iš tam tikrų regionų, daugiau iš Rytinės Ukrainos.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Žmonės vis tiek juda pas savo bendruomenę ir pas savo aplinką. Aš tikrai nemanau, kad integracinė sistema nesuveikė ar kad mes turėjome kažką daugiau pasiūlyti. Jie tik dabar pereina į tokią stadiją, kur pradeda mąstyti apie labiau ilgalaikį savo planą.

Tik atvykus, lygiai taip pat kaip ir Baltarusijoje savo laiku po riaušių ir po tų rinkimų, jie atvyko ir kurį laiką yra tam tikroje neapibrėžtumo būsenoje vien dėl to, kad jie tikisi, kad tuoj baigsis neramumai valstybėje ir jie tuoj grįš.

REKLAMA

Nemanau, kad buvo galima juos greičiau integruoti. Jie tikrai labai greitai pradėjo dirbti, labai greitai vaikai pradėjo eiti į mokyklas. Mūsų įtraukimo lygis į mokyklas, į švietimo sistemą, tikrai yra vienas geriausių Europoje.

Visą „Dienos pjūvio“ laidą kviečiame žiūrėti vaizdo įraše, esančiame teksto pradžioje.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Migrantai Ispanijoje (nuotr. SCANPIX)
Štai kiek Lietuva svarsto mokėti Briuseliui už nepriimtus migrantus: suma stulbinanti (106)
Gaisras prekybos centro „Ikea“ patalpose galimai kilo dėl padegimo, įtaria policija (Lukas Balandis/BNS)
Naujausia prokurorų žinia apie 3 ukrainiečius, sukėlusius gaisrą Vilniuje – įkaltinti Lenkijoje (5)
Totoriai ir musulmonai Lietuvoje kovoja dėl išlikimo (tv3.lt koliažas)
„Jeigu jums reikės daugiau, mokėsite daugiau“ – rėžė darbdaviams dėl migrantų (25)
Analitikai: Rusija galimai kaupia strateginį rezervą ir ruošiasi karui su NATO (nuotr. SCANPIX)
Kada Putinas pripažins pralaimėjimą? Ekspertai prakalbo apie Rusijos nesėkmes ir kas toliau (152)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
olo
olo
2025-10-26 09:20
Visiškas bardakas su tais migrantais. Šimonytė užtaisė čia mums, kaip kokia Merkel.
Atsakyti
Migracijos departamento aiškinimai
Migracijos departamento aiškinimai
2025-10-26 09:17
,,Girdėjau, manau, neatrodo" ir t.t.
Atsakyti
Teisus Dundulis
Teisus Dundulis
2025-10-26 09:28
O tos moterytės šneka kad šnekėti
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (9)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų