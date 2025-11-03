Po žinios iš Pentagono – Trumpo komentaras: atsakė, ar siųs Ukrainai „Tomahawk“

Tai jis pareiškė žurnalistams lėktuve „Air Force One“, praneša „Ukrinform“, remdamasi Baltųjų rūmų „YouTube“ kanalu.
„Ne, tikrai ne... šiuo metu nesvarstau“, – sakė D. Trumpas, atsakydamas į klausimą, ar jo administracija svarsto galimybę tiekti Ukrainai raketas „Tomahawk“.
Jis pridūrė, kad ateityje ši pozicija gali pasikeisti, tačiau kol kas jo atsakymas lieka „ne“.
JAV prezidentas taip pat buvo paklaustas, kas galėtų tapti tuo „paskutiniu lašu“, Rusijos vadovui Vladimirui Putinui atsisakant nutraukti karą Ukrainoje, po kurio Vašingtonas galėtų taikyti stipresnį spaudimą Maskvai.
„Nėra jokio paskutinio lašo. Kartais reikia leisti išspręsti viską tarpusavyje ir jie dabar tai daro. Ir Putinui tai sunkus karas, jis prarado daug karių, gal milijoną. Ir Ukrainai sunku. Abiem sunku“, – sakė D. Trumpas.
Komentuodamas ES planus panaudoti įšaldytą Rusijos turtą Ukrainai paremti, D. Trumpas sakė, kad tai europiečių reikalas.
„Aš to nedarau. Tai, kas vyksta, manau, yra diskusijos tarp Europos ir Rusijos. Aš tose diskusijose nedalyvauju“, – pažymėjo JAV prezidentas.
Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, praėjusį penktadienį CNN pranešė, kad Pentagonas savo vertinimais uždegė „žalią šviesą“ Ukrainos aprūpinimui tolimojo nuotolio raketomis „Tomahawk“, padaręs išvadą, kad tai neturės neigiamos įtakos JAV atsargoms. Tačiau galutinį sprendimą šiuo klausimu priima prezidentas.
