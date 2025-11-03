 
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Po žinios iš Pentagono – Trumpo komentaras: atsakė, ar siųs Ukrainai „Tomahawk“

2025-11-03 07:30 / šaltinis: ELTA
2025-11-03 07:30

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad šiuo metu nesvarsto galimybės perduoti Ukrainai ilgojo nuotolio sparnuotųjų raketų „Tomahawk“.

Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad šiuo metu nesvarsto galimybės perduoti Ukrainai ilgojo nuotolio sparnuotųjų raketų „Tomahawk“.

5

Tai jis pareiškė žurnalistams lėktuve „Air Force One“, praneša „Ukrinform“, remdamasi Baltųjų rūmų „YouTube“ kanalu.

„Ne, tikrai ne... šiuo metu nesvarstau“, – sakė D. Trumpas, atsakydamas į klausimą, ar jo administracija svarsto galimybę tiekti Ukrainai raketas „Tomahawk“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jis pridūrė, kad ateityje ši pozicija gali pasikeisti, tačiau kol kas jo atsakymas lieka „ne“.

JAV prezidentas taip pat buvo paklaustas, kas galėtų tapti tuo „paskutiniu lašu“, Rusijos vadovui Vladimirui Putinui atsisakant nutraukti karą Ukrainoje, po kurio Vašingtonas galėtų taikyti stipresnį spaudimą Maskvai.

„Nėra jokio paskutinio lašo. Kartais reikia leisti išspręsti viską tarpusavyje ir jie dabar tai daro. Ir Putinui tai sunkus karas, jis prarado daug karių, gal milijoną. Ir Ukrainai sunku. Abiem sunku“, – sakė D. Trumpas.

Komentuodamas ES planus panaudoti įšaldytą Rusijos turtą Ukrainai paremti, D. Trumpas sakė, kad tai europiečių reikalas.

„Aš to nedarau. Tai, kas vyksta, manau, yra diskusijos tarp Europos ir Rusijos. Aš tose diskusijose nedalyvauju“, – pažymėjo JAV prezidentas.

Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, praėjusį penktadienį CNN pranešė, kad Pentagonas savo vertinimais uždegė „žalią šviesą“ Ukrainos aprūpinimui tolimojo nuotolio raketomis „Tomahawk“, padaręs išvadą, kad tai neturės neigiamos įtakos JAV atsargoms. Tačiau galutinį sprendimą šiuo klausimu priima prezidentas.

„Tomahawk" raketos paleidimas (nuotr. SCANPIX)
CNN: Pentagonas uždegė žalią šviesą dėl „Tomahawk" Ukrainai (174)
Donaldo Trumpo ir Volodymyro Zelenskio susitikimas Baltuosiuose rūmuose (nuotr. SCANPIX)
Trumpas neigia įtakingo leidinio straipsnį: „JAV neturi nieko bendra su tomis raketomis" (2)
„The New York Times": akivaizdu, kas siutina Putiną (nuotr. SCANPIX)
„The New York Times": akivaizdu, kas siutina Putiną (21)
Vance'as: amerikiečių karių Ukrainoje nebus (nuotr. SCANPIX)
Vance`as apie „Tomahawk" raketas Ukrainai: „Mes žinome, kad jie to nori" (10)

