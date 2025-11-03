 
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpas apkaltino Kiniją ir Rusiją: „Atlieka bandymus giliai po žeme“

2025-11-03 06:44 / šaltinis: ELTA
2025-11-03 06:44

JAV prezidentas Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas apkaltino Rusiją ir Kiniją vykdant slaptus branduolinio ginklo bandymus.

0

Rusija atlieka bandymus, Kinija atlieka bandymus, tačiau jos apie tai nekalba, – sakė D. Trumpas sekmadienį transliuotame interviu TV stočiai CBS. – Nebūtinai žinoma, kur jie vykdo bandymus. Jie atlieka bandymus giliai po žeme, kur žmonės tiksliai nežino, kas per bandymus vyksta“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anot D. Trumpo, ir Šiaurės Korėja bei Pakistanas aliko bandymus.

„Nenoriu būti vienintelė šalis, kuri neatlieka bandymų“, – pabrėžė prezidentas.

D. Trumpas trečiadienį paskelbė, kad JAV atnaujins branduolinio ginklo bandymus, taip sukeldamas tarptautinį susirūpinimą ir sumaištį. Ekspertai spėlioja, kad prezidentas galimai omenyje turi ginklų sistemų, kurios gali būti ginkluotos branduoliniais užtaisais, pavyzdžiui, balistinių raketų, bandymus.

Interviu CBS D. Trumpas, atsakydamas į klausimą, ar pirmą kartą nuo 1992 m. JAV vėl bus detonuotas branduolinis ginklas, teigė: „Sakau, kad bandysime branduolinius ginklus, kaip tai daro kitos šalys, taip“.

JAV energetikos sekretorius Chrisas Wrightas prieš tai pareiškė, kad planuojami tik „sistemų bandymai“.

„Tai ne branduoliniai sprogimai“, – sakė Ch. Wrightas sekmadienį stočiai „Fox News“. Esą bus bandomos visos branduolinio ginklo dalys, tačiau branduolinis užtaisas nebus sprogdinamas.

Pastarąjį kartą JAV branduolinio ginklo bandymą atliko 1992 m. Nevados valstijoje, po kurio tuometinis prezidentas George‘as H. W. Bushas paskelbė moratoriumą.

