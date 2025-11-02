 
TV3 naujienos > Užsienis

Trumpas po pokalbio su Xi Jinpingu prakalbo mįslingai: „Jie žino pasekmes“

2025-11-02 18:35 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-11-02 18:35

Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Xi Jinpingas supranta, kokie bus padariniai, jei Kinija įsiverš į Taivaną, tačiau atsisakė konkrečiai pasakyti, kad JAV gins salą, rodo sekmadienį „CBS News“ transliuoto interviu ištrauka.

Xi Jinpingas, Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)

0

D. Trumpas sakė, kad apie Taivaną apskritai nebuvo kalbama, kai jis ketvirtadienį Pietų Korėjoje susitiko su Kinijos prezidentu. Tai buvo  pirmasis per šešerius metus jų susitikimą akis į akį. 

CBS laidoje „60 minučių“ paklaustas, ar įsakytų JAV pajėgoms imtis veiksmų, jei Kinija užpultų Taivaną, D. Trumpas atsakė: „Sužinosite, jei tai įvyks, o jis supranta, koks yra atsakymas į šį klausimą“. 

„Negaliu išduoti savo paslapčių“

D. Trumpas atsisakė paaiškinti, ką jis turėjo omenyje, penktadienį savo rezidencijoje Mar-a-Lage, Floridoje, duodamas interviu, tačiau pridūrė: „Negaliu išduoti savo paslapčių. Kita pusė žino“.

JAV prezidentas teigė, kad Xi Jinpingas ir jam artimi asmenys „atvirai sakė“, kad „niekada nieko nedarysi, kol Trumpas yra prezidentas, nes jie žino pasekmes“. 

Kinija laiko savarankišką Taivaną savo teritorija. Pagal ilgalaikę politiką Jungtinės Valstijos pripažįsta tik Pekiną, tačiau tiekia ginklus salos savigynai. Ši problema ir toliau kelia įtampą, kurios D. Trumpas ir Xi Jinpingas per susitikimą, regis, vengė, vietoj to sutelkdami dėmesį į Vašingtono ir Pekino prekybos karo švelninimą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

