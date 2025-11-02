 
TV3 naujienos > Užsienis

Trumpas grasina 1 valstybei kariniais smūgiais

2025-11-02 10:58 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-11-02 10:58

JAV prezidentas Donaldas Trumpas šeštadienį pagrasino Nigerijos vyriausybei kariniais smūgiais, kaip priežastį įvardydamas tai, kad islamo teroristai šioje Vakarų Afrikos šalyje esą žudo krikščionis.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas šeštadienį pagrasino Nigerijos vyriausybei kariniais smūgiais, kaip priežastį įvardydamas tai, kad islamo teroristai šioje Vakarų Afrikos šalyje esą žudo krikščionis.

„Jei Nigerijos vyriausybė ir toliau leis žudyti krikščionis, JAV nedelsdamos nutrauks visą pagalbą ir paramą Nigerijai ir gali „visa jėga“ įžengti į šią dabar jau negarbę užsitraukusią šalį, kad visiškai sunaikintų islamo teroristus, vykdančius šiuos siaubingus žiaurumus“, – savo platformoje „Truth Social“ pareiškė D. Trumpas.

Jis pažymėjo, kad nurodė Pentagonui „pasirengti galimiems veiksmams. Jei mes pulsime, tai bus greita, žiauru ir negailestinga, visai kaip banditai teroristai puola mūsų brangius krikščionis! Įspėjimas: Nigerijos vyriausybė turėtų greitai veikti!“ – dėstė D. Trumpas.

„Prieštarauja religiniam persekiojimui ir jo neskatina“

Nigerijos prezidentas Bola Ahmedas Tinubu prieš tai tinkle „X“ pabrėžė, kad jo šalis „prieštarauja religiniam persekiojimui ir jo neskatina“. Nigerija esą yra šalis, kurioje „konstitucija garantuoja visų tikėjimų piliečių apsaugą“.

REKLAMA

Penktadienį D. Trumpas kitame įraše tvirtino, kad „Nigerijoje krikščionybei kyla egzistencinė grėsmė“. JAV prezidentas teigė, kad „žūsta tūkstančiai krikščionių“, ir pridūrė, jog „už šias masines žudynes atsakingi radikalūs islamistai“. Jis sakė, kad dėl šiurkščių religijos laisvės pažeidimų jis priskirs Nigeriją „ypatingą susirūpinimą keliančioms šalims“ – ši prisijungs prie tokių valstybių, kaip Kinija ir Rusija.

Grupuotė „Boko Haram“ 2009 m. Nigerijos šiaurės rytuose inicijavo smurtinę kampaniją, siekdama šioje šalyje įvesti griežtą islamo teokratiją. Šio konflikto metu žuvo daugiau nei 35 tūkst. žmonių, o daugiau kaip 2 mln. gyventojų buvo perkelti.

