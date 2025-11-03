 
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Zelenskį nustebino vienas teiginys dėl taikos plano: „Keista girdėti“

2025-11-03 19:54 / šaltinis: ELTA
2025-11-03 19:54

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paneigė pranešimus neva yra sutartas 12 punktų taikos planas.

Volodymyras Zelenskis (nuotr. Elta)
27

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paneigė pranešimus neva yra sutartas 12 punktų taikos planas.

2

„Svarbu, ar aš, kaip Ukrainos prezidentas, mačiau šį planą. Ne. Manau, kad tai yra atsakymas į visus klausimus. Yra įvairių Europos minčių ir pasiūlymų dėl taikos susitarimo“, – per susitikimą su žurnalistais sakė V. Zelenskis. 

Jis pareiškė nuostabą dėl teiginių, kad tikimasi, jog Rusija dalyvaus derybose pagal tokį 12 punktų planą. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis
(27 nuotr.)
(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis

„Keista girdėti, kad Rusija bus prie derybų stalo“

„Keista girdėti, kad Rusija bus prie derybų stalo, nes šiuo metu joks Europos lyderis ar JAV prezidentas negali priversti Rusijos sėsti prie derybų stalo“, – sakė V. Zelenskis.

Ukrainos prezidentas pabrėžė, kad siekiant taikos susitarimo turi būti įtrauktos Jungtinės Amerikos Valstijos, nes perėjimas prie diplomatinio etapo neįmanomas be jų politinės ir karinės paramos. 

„Mūsų pozicija yra ši: vyksta konsultacijos tarp patarėjų, kelios skirtingos diskusijos, tačiau konkretaus, galutinio plano dar nėra“, – sakė jis.

