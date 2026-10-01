Žalgiriečiai neišgyveno kovos Paryžiuje

Nors Jonas Valančiūnas ir atidarė žalgiriečių taškų sąskaitą, greitai „Paris“, kurią truktelėjo Nadiras Hifi, atitrūko 7:2. Edgaras Ulanovas ir Sterlingas Brownas leido „Žalgiriui“ išlyginti kovą (12:10), o po I kategorijos techninę pražangą netrukus užsidirbo kauniečių kapitonas ir Alize Johnsonas – 16:14. Ąžuolas Tubelis po pirmo ketvirčio žalgiriečiams suteikė pranašumą – 19:17.
Kai šeimininkai pabandė padidinti pranašumą, J.Valančiūnas sumetė baudas (21:23), o kurį laiką liko panašiai nedidelis. Ąžuolui Tubeliui atsakė Jaredas Rhodenas (33:31), tad Tomas Masiulis prašė pertraukėlės. C.Edwardsas smeigė reikalingą tritaškį (34:36), o galiausiai iki kėlinio pabaigos „Žalgiris“ spėjo lyginti rezultatą, bet tuo nepasidžiaugė ilgai – 38:41.
Žalgiriečiams toliau sekėsi sunkiai, o atakos strigo – 40:48. Marius Grigonis ir S.Brownas skirtumą mažino (47:50), bet paryžiečiai vėl bėgo, kol įgijo rekordinį pranašumą – 56:48. E.Ulanovas surengė taiklių baudų atkarpą (51:56), tačiau po trijų ketvirčių situacija buvo komplikuota – 53:61.
Kai iniciatyvos reikėjo labiausiai, jos ėmėsi C.Edwardsas – 65:67. J.Valančiūnas stojo mesti baudų, pataikė vieną, bet rezultatą lygino ir kitoje aikštės pusėje apsigynė – 69:69. Ą.Tubelis skuodė į greitą ataką (73:69), pataikė ir JV, tačiau „Paris“ ataka taip pat pavyko – 76:76. Liko 3 minutės, N.Hifi grąžino persvarą „Paris“ (79:78), o Maodo Lo gavo bloką. N.Hifi buvo taiklus (81:78), C.Edwardsas liko be taškų ir žalgiriečiai buvo įsprausti į kampą. Laikas tirpo ir prie pergalės artėjo šeimininkai.
„Paris“: Nadiras Hifi 21 (6/14 dvit., 1/6 trit.), T.J.Warrenas 14, Jaredas Rhodenas 9, Leopoldas Cavalier ir Allanas Dokossi (8 atk. kam.) – po 8.
„Žalgiris“: Carsenas Edwardsas 19 (3/10 trit.), Ąžuolas Tubelis 18 (7 atk. kam.), Sterlingas Brownas 13, Jonas Valančiūnas (6 atk. kam.).
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