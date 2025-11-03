Ukrainos smūgis Kryme: sunaikinti Rusijos oro gynybos sistemos objektai

Ukrainos žvalgyba sunaikino dar kelis Rusijos okupantų oro gynybos objektus laikinai okupuotame Kryme. Apie tai pranešė Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausioji žvalgybos valdyba (GUR).
„Naktį iš lapkričio 1-osios į 2-ąją Ukrainos gynybos ministerijos žvalgybos departamento aktyvių veiksmų skyriaus specialistai atakavo dar vieną brangų Maskvos oro gynybos sistemos objektą laikinai okupuotame Kryme“, – teigiama pranešime.
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
Sunaikino kelis Rusijos oro gynybos sistemos objektus
Žvalgybos pareigūnai informavo, kad per smūgį į priešo raketų sistemos S-400 „Triumf“ valdymo punktą, esantį kovinėje pozicijoje, buvo sunaikinta Rusijos daugiafunkcė radijo stotis 92N6E ir S-400 valdymo punkto energijos tiekimo sistemos įranga.
Be to, GUR specialistai sėkmingai sunaikino Rusijos okupacinės armijos aerodromo radarą „AORL-1AS“ ir radarą P-18 „Terek“.
