TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ukrainos smūgis Kryme: sunaikinti Rusijos oro gynybos sistemos objektai

2025-11-03 16:17 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-03 16:17

Ukrainos gynybos ministerijos žvalgyba surengė sėkmingą ataką prieš Rusijos pajėgas Kryme. Naktį buvo sunaikinti keli Maskvos oro gynybos sistemos objektai, tarp jų – strateginės svarbos S-400 „Triumf“ komplekso įranga ir keli radarai.

Ukrainos smūgis Kryme: sunaikinti Rusijos oro gynybos sistemos objektai (nuotr. Telegram)
27

1

Ukrainos žvalgyba sunaikino dar kelis Rusijos okupantų oro gynybos objektus laikinai okupuotame Kryme. Apie tai pranešė Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausioji žvalgybos valdyba (GUR).

„Naktį iš lapkričio 1-osios į 2-ąją Ukrainos gynybos ministerijos žvalgybos departamento aktyvių veiksmų skyriaus specialistai atakavo dar vieną brangų Maskvos oro gynybos sistemos objektą laikinai okupuotame Kryme“, – teigiama pranešime.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis
(27 nuotr.)
(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis

Sunaikino kelis Rusijos oro gynybos sistemos objektus

Žvalgybos pareigūnai informavo, kad per smūgį į priešo raketų sistemos S-400 „Triumf“ valdymo punktą, esantį kovinėje pozicijoje, buvo sunaikinta Rusijos daugiafunkcė radijo stotis 92N6E ir S-400 valdymo punkto energijos tiekimo sistemos įranga.

Be to, GUR specialistai sėkmingai sunaikino Rusijos okupacinės armijos aerodromo radarą „AORL-1AS“ ir radarą P-18 „Terek“.

