  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Zelenskis pranešė: Ukraina sulaukė svarbios siuntos iš Vokietijos

2025-11-02 19:15 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-11-02 19:15

Vokietija įvykdė savo įsipareigojimus sustiprinti Ukrainos oro gynybą, aprūpindama ją žemė-oras raketų sistemomis „Patriot“, feisbuke paskelbė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.

Oro gynybos sistema „Patriot“ (nuotr. SCANPIX)

„Sustiprinome Ukrainos oro gynybos komponentą „Patriot“. Dėkoju Vokietijai ir asmeniškai federaliniam kancleriui Friedrichui Merzui už šį bendrą žingsnį siekiant apsaugoti žmonių gyvybes nuo Rusijos teroro. Kurį laiką ruošėmės šiam mūsų oro gynybos sustiprinimui, o dabar pasiekti susitarimai įgyvendinti“, – sakė V. Zelenskis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jis pabrėžė, kad šiame kare Rusijos vadovas Vladimiras Putinas labiausiai kliaunasi smūgiais iš oro. Teroru Rusijos diktatorius „mėgina kompensuoti negebėjimą pasiekti savo beprotiškų tikslų sausumoje“. 

„Todėl kiekvienas mūsų oro gynybos sustiprinimas tiesiogine prasme priartina mus prie karo pabaigos, kurios visi laukiame. Kuo mažiau Rusija pasieks, tuo didesnė bus jos motyvacija baigti karą“, – pareiškė V. Zelenskis.

Jis pabrėžė, kad Ukraina toliau bendradarbiauja su partneriais, siekdama sukurti patikimą oro gynybos sistemą. 

„Mūsų pajėgumai leis užtikrinti saugumą ne tik Ukrainai, bet ir mūsų partneriams, kai to reikės. Mūsų saugumas yra nedalomas – tai reiškia, kad mūsų oro gynyba turi apsaugoti mus visus. Vyksta derybos dėl tolesnių bendrų žingsnių stiprinant oro gynybą – tiek vyriausybiniu lygmeniu, tiek tiesiogiai su reikalingų sistemų gamintojais“, – sakė Ukrainos prezidentas. 

Anksčiau buvo pranešta, kad Ukraina gaus iš Vokietijos dvi oro gynybos sistemas „Patriot“.

