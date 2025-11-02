Zelenskis: Rusija panaudojo beveik 1,5 tūkst. bepiločių orlaivių

„Rusija beveik kiekvieną naktį puola mūsų žmones įvairiais ginklais. Nuo vakar vakaro būta išpuolių prieš mūsų bendruomenes – smūgiai Dnipropetrovsko, Zaporižios, Charkivo, Černihivo ir Odesos srityse. Deja, yra žuvusiųjų ir sužeistųjų. Reiškiu užuojautą visiems, kurie dėl šių atakų neteko artimųjų“, – pareiškė V. Zelenskis.
Pasak prezidento, rusai vien šią savaitę smūgiams į civilius gyventojus Ukrainoje panaudojo beveik 1,5 tūkst. puolamųjų bepiločių orlaivių, 1 tūkst. 170 valdomų aviacinių bombų ir daugiau nei 70 įvairaus tipo raketų. Smogta į paprastus gyvenamuosius pastatus, civilinę infrastruktūrą, be to, būta teroristinių atakų prieš energetikos objektus.
Prezidentas padėkojo visiems žmonėms, kurie teikė pagalbą po Rusijos smūgių.
„Esu dėkingas visiems, kurie padeda po šių smūgių – mūsų gelbėtojams, kurie visada greitai atvyksta į įvykio vietą, mūsų energetikams, medikams ir visoms avarinėms tarnyboms“, – sakė V. Zelenskis.
Pasak valstybės vadovo, „akivaizdu, kad Maskva pirmiausia siekia pakenkti mūsų žmonėms“.
„Būtent todėl aktyviai dirbame, kad šią žiemą užtikrintume patikimą paramą mūsų energetikos sektoriui. Jau turime konkrečius susitarimus su partneriais. Indėliais į Ukrainos energetikos paramos fondą arba tiekdamos reikalingą įrangą mus jau remia Jungtinės Valstijos, Norvegija, Vokietija, Nyderlandai, Kanada, Jungtinė Karalystė, Italija, Japonija, Lietuva, Danija, Švedija, Estija, Ispanija ir Europos Komisija. Esame dėkingi visiems, kurie palaiko Ukrainą!“ – akcentavo V. Zelenskis.
Zelenskis: Ukraina sustiprino oro gynybą iš Vokietijos gautomis sistemomis „Patriot“
Vokietija įvykdė savo įsipareigojimus sustiprinti Ukrainos oro gynybą, aprūpindama ją žemė-oras raketų sistemomis „Patriot“, feisbuke paskelbė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.
„Sustiprinome Ukrainos oro gynybos komponentą „Patriot“. Dėkoju Vokietijai ir asmeniškai federaliniam kancleriui Friedrichui Merzui už šį bendrą žingsnį siekiant apsaugoti žmonių gyvybes nuo Rusijos teroro. Kurį laiką ruošėmės šiam mūsų oro gynybos sustiprinimui, o dabar pasiekti susitarimai įgyvendinti“, – sakė V. Zelenskis.
Jis pabrėžė, kad šiame kare Rusijos vadovas Vladimiras Putinas labiausiai kliaunasi smūgiais iš oro. Teroru Rusijos diktatorius „mėgina kompensuoti negebėjimą pasiekti savo beprotiškų tikslų sausumoje“.
„Todėl kiekvienas mūsų oro gynybos sustiprinimas tiesiogine prasme priartina mus prie karo pabaigos, kurios visi laukiame. Kuo mažiau Rusija pasieks, tuo didesnė bus jos motyvacija baigti karą“, – pareiškė V. Zelenskis.
Jis pabrėžė, kad Ukraina toliau bendradarbiauja su partneriais, siekdama sukurti patikimą oro gynybos sistemą.
„Mūsų pajėgumai leis užtikrinti saugumą ne tik Ukrainai, bet ir mūsų partneriams, kai to reikės. Mūsų saugumas yra nedalomas – tai reiškia, kad mūsų oro gynyba turi apsaugoti mus visus. Vyksta derybos dėl tolesnių bendrų žingsnių stiprinant oro gynybą – tiek vyriausybiniu lygmeniu, tiek tiesiogiai su reikalingų sistemų gamintojais“, – sakė Ukrainos prezidentas.
Anksčiau buvo pranešta, kad Ukraina gaus iš Vokietijos dvi oro gynybos sistemas „Patriot“.
