Daugiau kaip 2,5 tūkst. karių – Pabradėje kartu dirbo lietuviai, lenkai ir amerikiečiai

Kariai išbandė ir cheminę ataką, treniravosi numušti priešo dronus.
Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.
Generolo Silvestro Žukausko poligone vyko tarptautinių karinių pratybų „Stiprus Grifonas“ kulminacija. Įvairios kovinės pajėgos demonstruoja koordinuotą veiksmą: jungtinį šaudymą iš įvairių ginklų rūšių.
„Stiprus Grifonas“ pratybos – reakcija į kylančias hibridines grėsmes. Nuo spalio vidurio vykstančių pratybų tikslas – tobulinti karių gebėjimus veikti kartu su sąjungininkais.
Sausumos pajėgų vadas Nerijus Stankevičius sako, kad tokios pratybos padeda „ateityje mūšio lauke arba operacijų metu vienas kitą geriau pažinti, suprasti ir darniau veikti kartu.“
Viena svarbiausių užduočių – plėsti dronų naudojimą, įtraukti naujas technologijas ir mokytis jas valdyti, o taip pat remtis Ukrainos pavyzdžiais ir patirtimi.
„Tai yra tam tikras iššūkis. Todėl, kad technologijos keičiasi ir mes turime tikrai spėti suprasti, kaip tos technologijos keičiasi, kaip geriausiai jos galėtų būti panaudojamos“, – pasakojo N. Stankevičius.
Pratybų metu išbandomas platus ginklų ir artilerijos spektras, imituota ir cheminė ataka.
„Visą laiką stengiamės veikti taip, kaip veiktumėme ir mūšio sąlygomis. Tam ir treniruojamės“, – apie tokių treniruočių svarbą sakė Kęstučio bataliono vadas Donatas Blažys.
Kovinio šaudymo pratybų metu pėstininkai, šarvuočiai, artilerija ir oro palaikymas vykdo koordinuotą veiksmą realios ugnies sąlygomis. Taip kariuomenė siekia apjungti skirtingus kovos elementus.
„Kas liečia mūsų gynybines pozicijas, visą laiką prasideda priešo naikinimas iš pirminių pozicijų, paskui traukiamasi, taip naikinant po truputį priešą“, – dėstė D. Blažys.
Pratybose dalyvauja daugiau kaip 2,5 tūkstančio karių ir apie 400 karinės technikos vienetų iš Lietuvos, Lenkijos ir Jungtinių Amerikos valstijų.
Pėstininkų brigados „Žemaitija“ tarptautinės pratybos „Stiprus grifonas 2025“ Generolo Silvestro Žukausko poligone vyks dar porą dienų.
