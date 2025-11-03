 
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Putino bėdos auga: prie to prisidėjo ir naujausias Lietuvos sprendimas

2025-11-03 10:52 / šaltinis: ELTA
2025-11-03 10:52

Rusijos ekonominės problemos, kurias sukėlė jos karas prieš Ukrainą ir Vakarų sankcijos, toliau didėja, o vienas iš labiausiai nukentėjusių sektorių yra logistika, praneša Ukrainos užsienio žvalgybos tarnyba.

Vladimiras Putinas (nuotr. Telegram)

13

Žvalgybos duomenimis, didėjančias išlaidas, vežėjų trūkumą ir prieigos prie Europos uostų praradimą dar labiau apsunkino Lietuvos ir Baltarusijos sienos uždarymas, dėl kurio kilo pavojus tranzitui į Kaliningradą. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Baltarusija pasiūlė alternatyvų maršrutą – kroviniai bus sunkvežimiais pristatomi į sandėlius keliuose Baltarusijos miestuose, o iš ten gabenami traukiniais ir keltais. Oficialusis Minskas tvirtina, kad ši sistema sumažins pristatymo laiką iki 10 dienų ir sušvelnins įtampą pasienyje.

Žvalgybos ataskaitose sakoma, kad ši „gelbėjimo“ galimybė iš tikrųjų negali kompensuoti tarptautinės izoliacijos padarinių. Rusijos logistikos bendrovės ir toliau kenčia dėl nuolatinio transporto, atsarginių dalių ir degalų stygiaus, taip pat dėl prieigos prie pagrindinių rinkų stokos.

„Nepaisant pareiškimų apie plečiamą bendradarbiavimą su Afrika, Lotynų Amerika ar Artimaisiais Rytais, šios kryptys nepakeis prarastų Europos rinkų“, – pažymėjo Ukrainos žvalgybos agentūra.

Agentūra apibendrino, kad Vakarų sienų uždarymas ir didėjanti Rusijos politinė izoliacija yra dar vienas įrodymas, jog karas prieš Ukrainą palaipsniui griauna Rusijos ekonomiką. Agentūra pridūrė, kad Baltarusijos autoritaro Aliaksandro Lukašenkos bandymai paremti Maskvą problemos nesprendžia, o tik dar labiau įtraukia Baltarusiją į Kremliaus sukurtą krizę.

Kaip jau skelbė naujienų agentūra „Ukrinform“, žvalgybos duomenys rodo, kad Rusijos ekonomika įžengė į etapą, kuriame net ir oficiali statistika nebegali paslėpti problemų masto.

