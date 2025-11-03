 
Lapkričio 3 d., pirmadienis
Vilnius +8°C
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ukrainos oro gynyba neutralizavo raketą „Kinžal“ ir 115 dronų

2025-11-03 10:47 / šaltinis: ELTA
2025-11-03 10:47

Ukrainos oro gynyba neutralizavo hipergarsinę raketą „Kinžal“ ir 115 dronų, kuriais rusų okupantai nuo sekmadienio vakaro atakavo Ukrainą, tinkle „Telegram“ pranešė ginkluotosios oro pajėgos.

Karas Ukrainoje. Brutali rusų ataka Kyjive: žuvo trys žmonės, o dar 29 buvo sužeisti (nuotr. SCANPIX)
27

Ukrainos oro gynyba neutralizavo hipergarsinę raketą „Kinžal“ ir 115 dronų, kuriais rusų okupantai nuo sekmadienio vakaro atakavo Ukrainą, tinkle „Telegram“ pranešė ginkluotosios oro pajėgos.

Nuo sekmadienio 19.00 val. rusai paleido į Ukrainą tris raketas „Kinžal“, keturias „Iskander“ raketas, penkias raketas „S-300/S-400“ bei 138 kovinius dronus „Shahed“ (apie 80), „Gerbera“ bei kitų tipo bepiločius.

Oro atakas atrėmė Oro pajėgų ir Ukrainos gynybos pajėgų aviacija, zenitinių raketų kariuomenė, radioelektroninės kovos daliniai ir mobiliosios ugnies grupės.

Preliminariais duomenimis, šiauriniuose, pietiniuose ir rytiniuose Ukrainos regionuose numušta arba neutralizuota 115 dronų ir hipergarsinė raketa „Kinžal“.

Registruoti raketų ir 20 kovinių dronų smūgiai 11 vietų.

