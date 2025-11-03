 
Kalendorius
Lapkričio 3 d., pirmadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Izraelis į Gazos Ruožą grąžino 45 palestiniečių kūnus, praneša ministerija

2025-11-03 15:06 / šaltinis: ELTA
2025-11-03 15:06

Izraelis pirmadienį į Gazos Ruožą grąžino 45 palestiniečių kūnus, tad bendras pagal susitarimą dėl paliaubų grąžintų palaikų skaičius pasiekė 270, pranešė šios „Hamas“ valdomos teritorijos sveikatos apsaugos ministerija.

Izraelio kariuomenė: Raudonajam Kryžiui Gazos Ruože perduoti įkaito palaikai

Izraelis pirmadienį į Gazos Ruožą grąžino 45 palestiniečių kūnus, tad bendras pagal susitarimą dėl paliaubų grąžintų palaikų skaičius pasiekė 270, pranešė šios „Hamas“ valdomos teritorijos sveikatos apsaugos ministerija.

REKLAMA
0

Pagal paliaubų susitarimą, kuriam tarpininkavo JAV prezidentas Donaldas Trumpas, Izraelis turi perduoti 15-os palestiniečių kūnus už kiekvieną grąžinamą mirusį izraelietį.

Izraelis pirmadienį patvirtino, kad palaikai, kuriuos ankstesnę dieną grąžino „Hamas“, yra trijų įkaitų, pagrobtų per spalio 7-osios išpuolį 2023 m. – tai kapitonas Omeras Neutra, kapralas Ozas Danielis ir pulkininkas Assafas Hamani.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų