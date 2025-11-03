Izraelis į Gazos Ruožą grąžino 45 palestiniečių kūnus, praneša ministerija

Pagal paliaubų susitarimą, kuriam tarpininkavo JAV prezidentas Donaldas Trumpas, Izraelis turi perduoti 15-os palestiniečių kūnus už kiekvieną grąžinamą mirusį izraelietį.
Izraelis pirmadienį patvirtino, kad palaikai, kuriuos ankstesnę dieną grąžino „Hamas“, yra trijų įkaitų, pagrobtų per spalio 7-osios išpuolį 2023 m. – tai kapitonas Omeras Neutra, kapralas Ozas Danielis ir pulkininkas Assafas Hamani.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!